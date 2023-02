Crimen de Petaco Barrientos: por qué apuntan a la participación de santafesinos

Un mensaje circuló entre presos

Desde el atardecer del domingo había sido velado en la sala de calle Echagüe de Paraná, tras la finalización de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Oro Verde, que confirmó que el hombre de 45 años murió de cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros, al menos dos de ellos en el rostro., donde habría medidas judiciales inminentes en busca de los sospechosos de haber participado del golpe comando y ejecución de Barrientos, en la siesta del sábado en Colonia Ensayo.. Por un lado, porque los ocho hombres que participaron del hecho huyeron en una lancha desde la costa de Alvear; segundo, porque la camioneta utilizada para el homicidio había sido robada en Rosario más de un año atrás; y tercero, porque ese vehículo tenía patente de un auto VW Suran que pertenecía a un integrante de una fuerza de seguridad exonerado. No obstante, los problemas de Petaco con personas del ambiente narco de Paraná orientan las sospechas del encargue hacia la capital entrerriana.En el mismo entorno de Barrientos hay desconcierto acerca de dónde pudo haber partido la orden para matar al capo narco, homicida y ex jefe de la Barra Fuerte de Patronato.Lo que consiguieron los investigadores en la jornada del domingo fue una pista interesante que estarían profundizando:Esa voz habría sido identificada como una persona cercana a un ex socio de Petaco, tanto en las tribunas, como en el comercio de drogas, con quien se peleó hace unos cinco años, publicóPor un lado, es un dato que ninguna investigación puede dejar pasar. Por otro, los que están a cargo de la pesquisa lo toman con pinzas, ya que. Y lo que demostraron los asesinos el pasado sábado fue un total profesionalismo, más allá de detalles o errores que por estas horas podrían revelar sus identidades.Asimismo, se aguardan por los resultados de pericias claves que está realizando el personal de la Dirección Criminalística, sobre los elementos secuestrados en la camioneta y en sus inmediaciones, tales como prendas de vestir y el poderoso armamento que los delincuentes abandonaron.