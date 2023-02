Crimen de Gonzalo Calleja: el juicio se inicia en marzo con dos imputados

Calificación

El hecho

Un jurado popular juzgará a los dos acusados por el crimen del joven contador Gonzalo Calleja, quien fue asesinado el 14 de julio de 2021, en la ciudad de Paraná. Según pudo confirmaren los tribunales de la capital entrerriana.Fuentes tribunalicias confirmaron a, en calidad de coautores, se iniciará el 27 de marzo y continuará con audiencias previstas para los días 28, 29, 30 y 31 de marzo, se indicó.En referencia a la calificación, se especificó que, en el juicio por jurado popular, se juzgará el delito de “Homicidio triplemente agravado” por realizarse con alevosia, para consumar otro delito y en procura de la impunidad de ese otro delito (Criminis Causa). Estos agravantes concurren idealmente con el delito de robo”, remarcaron a este medio.Cabe destacar que la causa tiene dos imputados: Exequiel Morato es el más comprometido, yFrancisco Giménez en menor medida ya que sería quien lo acompañó en el plan criminal de robar y matar a Calleja. Sin embargo, ambos podrían ser condenados a la pena de prisión perpetua.Gonzalo Calleja llegó a inmediaciones del barrio 1° de Julio en su auto Ford Fiesta, al atardecer del 14 de julio de 2021. Estacionó en calle Suipacha y Pringles de la capital entrerriana. Se encontró con un muchacho que le venía realizando compra de dólares, pero esta vez no estaba solo. Esa noche no volvió a su casa. Su novia, sus amigos y su familia no se podían contactar con él y denunciaron su desaparición. Encontraron el auto estacionado y en la tarde del día siguiente, una persona que caminaba por calles Montiel y Juan Báez, halló el cuerpo sin vida. Se comenzaba a investigar el homicidio del joven contador que tenía 29 años.