Rompieron una reja y robaron equipos valuados en $250.000 a un Disc Jockey

Delincuentes sustrajeron equipamiento por un monto cercano a los 250.000 pesos de la casa de un Disc Jockey; ocurrió en horas de la madrugada de este viernes en un domicilio de calle Juez Miguel Ángel Cordini al 900 en Paraná. La madre del damnificado por el robo dio cuenta de su angustia por lo ocurrido: “La inseguridad nos afecta mucho a psiquis porque no podemos vivir tranquilos”, aseguró la mujer a“A las 2, mi hijo sintió un ruido, se despertó y vio que dos personas rompieron la reja de la ventana, abrieron y sacaron un bolso con elementos que tienen un valor de 250.000 pesos”, contó Rosa a. La mujer confirmó que su hijo vio a los dos delincuentes, pero no supo si llegó a identificarlos o no.“Eran dos personas y vimos cuando salieron corriendo para el lado de calle Martínez de Fontes”, indicó al respecto. El episodio transcurrió cuando todos dormían: la mujer en la parte alta de la casa, y su hijo de 35 años con su nieta de 9 años.El hecho de inseguridad, que ocurrió en inmediaciones de calles O´Higgins y Artigas, fue denunciado en comisaría décima de Paraná. “Es la tercera o cuarta vez que nos roban. Puse rejas, pero parece que tendré que seguir colocando más”, señaló la mujer y comentó que los ladrones, “corrieron la ventana, abrieron y sacaron las cosas, pero rompieron la reja para hacer daño”.En relación a lo robado, Rosa mencionó que “sobre la mesa estaban los equipos de mi hijo que es Disc Jockey, y que necesita para este domingo”. De hecho, acotó que a los elementos “los había comprado hace poco”.“La inseguridad nos afecta mucho a psiquis porque no podemos vivir tranquilos. Nosotros trabajamos, soy jubilada y sigo laburando porque con una jubilación no me puedo mantener y estos hechos nos afectan emocionalmente, no te dan ganas de seguir adelante”, lamentó Rosa. Y agregó: “No podemos seguir así en un país como estamos viviendo, y pagando los impuestos al día. Es muy triste”.“Lo pasó fue una pavada, pero y si mi hijo salía y le pegan un tiro”, se preguntó. “Lo que es material lo recupera, pero y si te pegan un tiro –insistió- porque esa gente va para cualquier cosa”. “Ya no somos dueños de nuestras propias vidas”, exclamó.En la oportunidad, la mujer comentó que a una vecina suya le sustrajeron una mochila, en el que guardaba un costoso reloj. “Fue a través del mismo sistema que a mí, le rompieron la reja”, acotó al respecto.