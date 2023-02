Crimen de Lucio Dupuy: la mamá del niño y su pareja fueron declaradas culpables

La autopsia

El Tribunal de Audiencias Santa Rosa (La Pampa) condenó a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja por el crimen del menor y la pena será impuesta en los próximos días, aunque por el delito que acusó la fiscalía no se prevé otra que la de prisión perpetua.La condena del Tribunal fue por el delito de homicidio calificado tal cual pidió la fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, pero no así la de abuso sexual, por el cual solo condenaron a Abigail Paéz.Magdalena Espósito Valenti, la madre del menor asesinado, fue condenada por el delito de homicidio triplemente calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.En tanto, Páez fue condenada por abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado en concurso real con homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía.El crimen del niño de 5 años ocurrió el 26 de noviembre de 2021 luego de casi un año de tormentos y hechos de abuso sexual del cual fuera víctima en esa ciudad.El abogado de la familia, José Mario Aguerrido, habló a la salida del tribunal y se mostró disconforme con que la madre no haya sido condenada por el abuso: “Estamos relativamente conformes, queremos ver los fundamentos. Nos sorprendió la absolución de la madre con respecto al delito de abuso sexual. Quiero leerlo bien y analizaremos si lo apelamos”, dijo.Además, agregó mirando al cielo y entre lágrimas: “Lucio ya puede descansar en paz, lo más importante era la responsabilidad por homicidio agravado, lo que indica que recibirán prisión perpetua”. Luego, añadió: “Estoy muy emocionado, conviví dos años con el horror”La más importante, quizás, de las pruebas presentadas en el juicio fue la autopsia. Estuvo expuesta por Juan Carlos Toulouse, el médico que realizó el estudio del cuerpo de Lucio, en la cuarta audiencia del debate oral.Ante los magistrados, Toulouse reafirmó que el niño falleció a causa de una “feroz golpiza” y que presentaba “lesiones en varias partes del cuerpo”, según informaron fuentes judiciales.Aseguró que había sido víctima de abusos sexuales “recientes y de vieja data”, al mismo tiempo que presentaba “un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días”.“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”, según la autopsia presentada en la causa. Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por una paliza. Además de los signos de abuso, presentó quemaduras y mordidas.“Abigail Páez lo pisó con tanta fuerza en su espaldita que, probablemente, le reventó el corazón junto a distintos órganos”, revelaron los médicos que hablaron en el juicio.