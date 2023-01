Dos autos chocaron en Paraná: uno de los vehículos comenzó a incendiarse

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este martes en Larramendi y Boulevard del Puerto Viejo, en zona del Parque Nuevo.Según supo, un Fiat 128 circulaba sobre calle Larramendi y chocó contra una camioneta Chevrolet Spin. Tras el violento impacto, el primer rodado comenzó a incendiarse.En el otro vehículo circulaban dos mujeres. La conductora recibió asistencia médica ya que presentaba cortes en la boca. Si bien la acompañante iba con cinturón de seguridad colocado, su cabeza golpeó contra el parabrisas. Afortunadamente no sufrió heridas.El conductor del Fiat dijo aque “tengo seguro contra terceros. Las mujeres del otro auto me prestaron su matafuego cuando el auto empezó a incendiarse porque de la desesperación no encontraba el mío. Me encuentro bien”.