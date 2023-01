Corralón denunciado por estafa millonaria: lo que pedirá abogada de damnificados

Policiales Denuncian estafas millonarias con la compra de materiales en corralón de Paraná

“Se trata de una cifra millonaria, dinero que se entregó a cuenta de materiales”

Al menos cinco familias fueron estafadas con la compra de materiales para la construcción desde un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, una de las víctimas perdió una suma aproximada a los tres millones y otra, 300 mil pesos; se supo, además, que uno de los afectados en un deportista reconocido en el ámbito del fútbol local.la abogada Corina Beisel, en representación de tres de los damnificados por las estafas.“Estas personas no tuvieron respuesta, no recibieron sus materiales y tienen sus obras en construcción paradas, con el daño inmenso que eso significa, por la no respuesta en relación a la devolución de esta cifra millonaria en pesos que están pidiendo que se les devuelva”, apuntó la letrada.En la oportunidad, Beisel aclaró que “en la Justicia, dependiendo de cómo se denuncia en el fuero civil, se denomina incumplimiento contractual”. Pero, según diferenció, “por el modus operandi, por la conducta que tuvieron los dueños del corralón se trata de una estafa, es decir, cuando una persona consigue un desplazamiento patrimonial y luego se evade de ese cumplimiento escondiéndose, haciendo ardides, mintiendo y demás”.Fue por eso que, de acuerdo a lo que anticipó a Elonce, solicitará a la fiscal en turno, Carolina Guzmán, que a las denuncias no les dé el tratamiento como incumplimiento contractual y no derive la causa a la sede civil; sino que realmente lo trate como un caso penal.“El daño económico es muy grande y esperamos que prontamente, si los dueños del corralón tienen sus asesores legales, que se comuniquen con los damnificados para arribar a una rápida solución porque es lo que evitará un daño mayor a la suma millonaria que ya perdieron”, recomendó Beisel.