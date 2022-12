Violento golpeó a su pareja, destrozó un TV y atacó a policías tras persecución

Una adolescente de 14 años se comunicó con el 911 para denunciar que su padrastro había golpeado a su madre, destrozó un televisor y no se quería retirar de la vivienda; ocurrió antes del mediodía de este sábado en calle Antonio Medina de Paraná.El problema familiar demandó la intervención del personal policial de comisaría segunda. Fuentes policiales comunicaron que, cuando los uniformados llegaron al domicilio, la mujer de 33 años les expresó que no había pasado nada. Pero acto seguido, la adolescente salió de la casa llorando y le dijo a su madre que diga la verdad, que este sujeto la golpeó y que había roto el televisor; la menor también les indicó a los policías que el hombre se encontraba en el interior de la casa y tenía restricciones de acercamiento.Los policías constataron que el hombre ya no estaba en la casa, pero sí confirmaron que el televisor estaba dañado.Pasados unos minutos, cuando los funcionarios se retiraron y volvieron a pasar por el lugar, la adolescente -totalmente atemorizada- les hizo señas que su padrastro se encontraba nuevamente en la casa; por lo que, ante la premura del caso, los policías ingresaron a la vivienda y este sujeto se dio a la fuga por la parte del fondo y subió al techo.De acuerdo al parte policial, se inició una persecución, durante la cual, el hombre extrajo un cuchillo con el que amenazó a los efectivos y arremetió contra la integridad física de los mismos, con evidentes intensiones de lesionarlos. Según lo informado, tras hacer caso omiso a la voz de alto policía, la situación continuó con un arduo forcejeo para reducirlo; este individuo estaba totalmente exaltado, arrojaba golpes y patadas hacia los uniformados.Cuando finalmente los policías lograron reducirlo y demorarlo, se constató que el hombre de 34 años de edad tiene medidas restrictivas en vigencia de prohibición de acercamiento hacia dicho domicilio, impuestas por el Juzgado de Familia N° 1 de Paraná.En comunicación con la Fiscalía en turno de Género, dispuso la detención y el traslado a Alcaidía de Tribunales por los delitos de Desobediencia Judicial, Daños, Resistencia a la Autoridad y Amenazas Calificadas; y el secuestro del cuchillo y un teléfono celular perteneciente al detenido.