El hombre desaparecido hace nueve días en Paraná “planeaba sacar un crédito”

Buscan intensamente a Carlos Rafael Ramírez, el hombre de 65 años que falta de su domicilio en Paraná desde el martes 15 de noviembre. Se supo que fue visto por última vez en calle Ameghino al final, una zona que no frecuentaba.A nueve días de la desaparición de Ramírez, en las últimas horas apreció un registro fílmico donde se lo ve saliendo del supermercado ChangoMás, en calle Larramiendi, de Paraná Al respecto, el hijo de Carlos Ramírez, Gonzalo Ramírez, detalló aque “según lo que aportaron testigos,”.Por su parte, el hermano de Carlos Ramírez, recordó una charla que habían tenido días atrás: “Él quería sacar un crédito para comprar un televisor grande y un ventilador, tenía una idea fija para comprar todo eso”.Ramírez detalló que su padre habitualmente se trasladaba en el barrio San Agustín, Paraná XVI y lo más lejos que iba era al centro, “no se movía por otro lugar”. Cabe destacar que anteriormente el hijo había detallado a este medio que Ramírez en diversas oportunidades “se había perdido”. “Es una persona que no aparentaba tener en problemas”, expresó.En tanto, su ex esposa, Adela, agregó que vio a Ramírez por última vez “el lunes por la mañana pasaba por calle España y Libertad”Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, 0800 444 6372 o al teléfono de la División Trata de Personas: 3436222278.