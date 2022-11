Buscan en zona de bañados al hombre que se ausentó de su casa en Paraná

Paraná Buscan a un hombre que se ausentó de su domicilio hace cuatro días

Personal policial y vecinos de la zona buscan desesperadamente a Carlos Rafael Ramírez, de 65 años, quien se ausentó de su domicilio en Paraná el martes pasado. El hombre visto por última vez en calle Ameghino al final, una zona que no frecuentaba.Por su parte, el hijo de Carlos Rafael Ramírez , Gonzalo, detalló que “cada día que pasa se torna más dificultosa la búsqueda, pero no perdemos las esperanza para encontrarlo”En sintonía con esto detalló que su padre tuvo algunos “episodios donde se perdía; nunca había venido hasta acá y no sabemos dónde puede estar”.Carlos Rafael Ramírez es un hombre es delgado, mide 1.60 mts de altura y tiene pelo canoso. Al momento de retirarse posiblemente vestía camisa color gris, pantalón y zapatillas negras.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, 0800 444 6372 o al teléfono de la División Trata de Personas: 3436222278.