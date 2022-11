Vandalizaron nuevas parrillas de una zona turística de Concordia

Antonella Ragone, presidenta de la Cooperativa de Trabajo “Manos a la obra Mujeres”, de la ciudad de Concordia, hizo público el hecho de vandalismo, a través de sus redes sociales.



"Hace unos días nos felicitaban por el trabajo realizado en el Lago, en que contábamos que esperábamos un buen gesto de la gente en cuidar las cosas que son para todos", informó.



En ese sentido, expresó que "yo también hace un tiempo era de las personas que decían deberían de hacer esto, deberían hacer lo otro para mejorar tal lugar, ahora entiendo y justifico el por qué muchas veces no se hacen".



Ragone informó que "el 4 de diciembre empieza la temporada de verano en el Lago de Concordia", por lo que "se trató de dejar las playas lo mejor posible, incorporando nuevas parrillas".



"Aún no arranco temporada - y aún está en proceso de finalizado el proyecto de nuevas parrillas - que ya muchas de ellas están rotas", denunció.



Con evidente impotencia, recomendó que "si vas a ir al Lago o adonde sea a comerte un asadito, no rompas tu leña en los tabiques, llevate un hachita de mano y no golpees las parrillas".



Incluso, la presidenta de la Cooperativa de Trabajo “Manos a la obra Mujeres” detalló que "después del finde largo nos encontramos con parte de nuestras herramientas de trabajo quemadas".



Tildando de "malicioso" el hecho de vandalismo, puntualizó que "las parrillas estaban limpias, sin usar, por lo que no caben dudas que fue un hecho a propósito". (Diario Río Uruguay)