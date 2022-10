Confirmaron las identidades de los fallecidos en impresionante choque frontal

“No hay frenadas ni derrapes. Impactan de frente y vuelan uno hacia cada banquina. No hubo arrastre de los vehículos sobre la ruta, por lo que el impacto fue tremendo”, detalló ala jefa departamental de Policía de Federal, Miriam Cabello del Campo, sobre el impresionante choque frontal que se cobró la vida de dos personas y dejó cuatro heridos en la ruta 127.pudo conocer las identidades de las víctimas fatales: se trata de, esposo de la conductora, el cual iba como acompañante, y, de 52 años, hermana de quien manejaba y que se trasladaba en la parte trasera del Chevrolet Cruze que impactó con un Peugeot 307. Son oriundos de Misiones.El conductor del otro rodado fue identificado como Lucas Colombo.Cabello del Campo dijo aque “la conductora manifiesta que el Peugeot se cruzó de carril y ella intenta esquivarlo cruzándose a la mano del Peugeot. El muchacho volantea e impactan de frente”. Asimismo, reveló que el joven “del Peugeot manifiesta que cruzó de carril para esquivar un pozo, pero en el lugar la ruta está buena. En el sector donde fue el impacto la cinta asfáltica está bien. Si bien no es muy visible la demarcación, no hay pozo”, afirmó.Sobre el estado de los heridos, señaló que “la conductora es la que está más grave, mientras que el muchacho del Peugeot tendría fracturadas las piernas. Seguramente se trasladará a todos a Concordia, que es el lugar más cercano a donde pueden recibir mejor atención”.