Dos muertos en choque frontal: revelan cómo se produjo el “tremendo impacto”

Dos personas murieron en un incidente vial que ocurrió este viernes a la altura del kilómetro 215 de la Ruta 127, 15 kilómetros al norte de la ciudad de Federal.que “esto fue a las 5.15. Estaba oscuro. Se conducían un Chevrolet Cruce con cinco ocupantes que venían de Misiones, de donde son oriundos, hacia Córdoba. En el mismo iban un matrimonio; la mujer conducía el esposo, de 56 años, que iba de acompañante falleció. Atrás se trasladaban tres mujeres, hermanas de la conductora, una de las cuales, de 52 años, murió”.Este rodado impactó con un Peugeot 307 “en el que se trasladaba un joven de 27 años, oriundo de Pueyrredón, provincia de córdoba, que se dirigía hacia Santa Ana”.La comisario dio cuenta de que “la conductora manifiesta que el Peugeot se cruzó de carril y ella intenta esquivarlo cruzándose a la mano del Peugeot. El muchacho volantea e impactan de frente”. Asimismo, reveló que el joven “del Peugeot manifiesta que cruzó de carril para esquivar un pozo, pero en el lugar la ruta está buena. En el sector donde fue el impacto la cinta asfáltica está bien. Si bien no es muy visible la demarcación, no hay pozo”, afirmó.“No hay frenadas ni derrapes. Impactan de frente y vuelan uno hacia cada banquina. No hubo arrastre de los vehículos sobre la ruta, por lo que el impacto fue tremendo”, describió Cabello del Campo.Además, explicó que “el techo del Cruze fue removido para sacar las víctimas que quedaron atrapadas. El fallecido iba en el lugar del acompañante, que es del lado en que impacta el rodado y creemos que el otro fallecimiento se produjo en el vuelco. Los cuerpos no fueron despedidos”.Tras confirmar que los muertos son turistas, informó que “intervino Criminalística y se trabaja en el secuestro de todos los elementos de los vehículos. El Cruze tiene un GPS que podría marcar cuestiones vitales para las pericias. Se extrajo sangre a ambos conductores, tal como lo establece el protocolo”.Sobre el estado de los heridos, señaló que “la conductora es la que está más grave, mientras que el muchacho del Peugeot tendría fracturadas las piernas. Seguramente se trasladará a todos a Concordia, que es el lugar más cercano a donde pueden recibir mejor atención”.