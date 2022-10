Recusaciones en caso de hermanos abusados: “Esto no nos para, es solo una pausa”

Entre los acusados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

Las recusaciones

Un nuevo capítulo judicial en los Tribunales de Paraná demora el inicio del juicio contra los 11 imputados por los abusos sexuales a tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores. En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales en Oro Verde.Una de las abogadas querellantes, la Dra. Marina Hundt, en diálogo con Elonce, explicó que tras dar lugar la recusación contra los vocales, “la. Además, estaremos a la espera de la resolución para luego tener una precisión sobre el comienzo del debate”.En este sentido, la letrada lamentó que estaba programa toda la semana con audiencias debido al pedido de recusación “se llegó al último día hábil de la semana sin poder tener la primera fecha de debate”.“Se trata de un caso difícil y complejo, llevábamos mucho tiempo preparando el juicio, y el primer día nos encontramos con la recusación; es algo que genera un desgaste en todas las partes, víctimas y abogados”, mencionó Hundt al dar cuenta que están “aAl consultarle por sus defendidos, la especialista en el derecho, explicó que “las víctimas estaban ansiosas por iniciar la etapa de juicio y con estas dilataciones quedaron las expectativas paradas, si bien entienden lo que ocurre porque siempre conversamos las cuestiones técnicas, pero las entidades ahora están frenadas”.Sobre la fecha de inicio del juicio, Hundt detalló que se estima que “hasta mitad de la semana que viene no habrá certeza de la fecha, e“Todo esto conllevó que las dos primeras semanas que estaban planteadas para el juicio se demoren dos semanas más”, mencionó y “todo llevará un mes de trámites procesales previos aproximadamente”.“Apelamos que todo esto se pueda resolver dentro de la mayor proximidad, son cuestiones técnicas que tenemos que atravesar, peror”, cerró.Los magistrados Elvio Garzón, Carola Bacaluzzo y Javier Cadenas, conformados en un nuevo tribunal, este jueves, hicieron lugar a la recusación contra los vocales Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, con lo cual, postergaron para una próxima audiencia la decisión sobre la recusación contra el tribunal primigenio integrado por Castagno, Cotorruelo y Cánepa. Así lo confirmó a Elonce uno de los abogados defensores, Guillermo Mulet.Precisamente, estos dos vocales eran los que debían actuar en la recusación del tribunal que iba a juzgar a los 11 acusados de abusar sexualmente de los hermanitos en Oro Verde. Es que Castagno, Cotorruelo y Cánepa también habían sido recusados por Mulet dado que habían rechazado la suspensión del juicio a prueba para su defendida. El abogado consideró que, para esta decisión, los jueces valoraron la prueba del expediente, cosa que no pueden hacer sino hasta que termine el juicio oral.que, en ese momento, eran menores y, tras un largo letargo en los profundos cajones de la justicia entrerriana.En el comunicado oficial dado a conocer por la Justicia entrerriana, se aclara que los nombres de los imputados están reducidos a las iniciales “para resguardar a las víctimas”, explicaron y mencionaron que el legajo figura con el nombre de “S.M.J.; S.L.; S.J.; S.G.; C.D.; W.F.M.R.; A.N.; A.M.; S.G.; L..A.; G.A.; s/Abuso sexual con acceso carnal”. (Elonce)