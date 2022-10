Hermanos abusados en Oro Verde: aceptaron la recusación contra dos jueces

Un nuevo capítulo judicial en los Tribunales de Paraná(dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores. En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales en Oro Verde. Entre los acusados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.Los magistrados Elvio Garzón, Carola Bacaluzzo y Javier Cadenas, conformados en un nuevo tribunal, este jueves,, con lo cual,. Así lo confirmó auno de los abogados defensores, Guillermo Mulet.Se recordará quedado que formaron parte del tribunal que, en 2019, resolvió rechazar el pedido de prescripción que habían solicitado los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio de la causa, pudo saberPrecisamente, estos dos vocales eran los que debían actuar en la recusación del tribunal que iba a juzgar a los 11 acusados de abusar sexualmente de los hermanitos en Oro Verde. Es quedado que habían rechazado la suspensión del juicio a prueba para su defendida. El abogado consideró que, para esta decisión, los jueces valoraron la prueba del expediente, cosa que no pueden hacer sino hasta que termine el juicio oral.La causa llega a los Tribunales tras cumplirse más de nueve años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores y, tras un largo letargo en los profundos cajones de la justicia entrerriana.En el comunicado oficial dado a conocer por la Justicia entrerriana, se aclara que los nombres de los imputados están reducidos a las iniciales “para resguardar a las víctimas”, explicaron y mencionaron que el legajo figura con el nombre de “S.M.J.; S.L.; S.J.; S.G.; C.D.; W.F.M.R.; A.N.; A.M.; S.G.; L..A.; G.A.; s/Abuso sexual con acceso carnal”.