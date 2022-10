Crimen del joven arrojado en basural: estaba tomando mates con los asesinos

Discusión

Se conocían

El arma

Nuevos allanamientos

El testimonio de un sospechoso podría marcar un avance en el crimen de Daniel Pérez, el hombre que fue torturado, asesinado de un disparo en la cabeza y cuyo cuerpo, fue hallado quemado, este fin de semana, en basural de la zona noroeste de la ciudad de Concordia.La persona señalada recurrió al asesoramiento del abogado Martín Jáuregui, quien dio detalles de la situación en la que habría sido asesinado Pérez y en la que habría estado su defendido.Siempre según la versión del joven defendido por Jáuregui, "en la casa de él se produjo el hecho", contó el abogado. Pero lo que sostiene es que "él no participó del homicidio y que hasta lo sorprendió, ya que no aún no entiende el móvil del hecho", sostuvo."Era una discusión entre tres personas, estaban tomando mate, él se retira a calentar agua, escucha unas detonaciones y cuando vuelve se encuentra con el muerto", detalló.Tras el macabro hallazgo, comentó el letrado, "empieza el debate a ver qué hacían con el cuerpo y mi defendido participa desde ahí y en todo momento hasta que el cadáver es hallado en un descampado: él participa en el descarte del cuerpo, de una forma secundaria".En ese marco, Jáuregui puntualizó que su representado brindó nombres de los involucrados en el crimen y confirmó que "todos se conocían, hasta tal punto que se reunían habitualmente: andaban en moto y compartían gustos comunes", afirmó aEs más, siempre según este testimonio, el arma homicida habría sido llevada "por el propio muerto", aseveró el letrado.“Mi defendido aporta datos, colabora con la investigación y al mismo tiempo, reconoce hechos, donde él mismo se involucra, pero desde un plano más leve, ya que no es lo mismo, ser autor material del hecho que ser encubridor. Expusimos elementos y ahora, la tarea está en manos de Fiscalía”, concluyó Jáuregui.La División de Investigaciones y Criminalística de la policía local, junto al Comisario Juan Beguerie y el fiscal Martín Núñez allanaron dos viviendas que pertenecen a los sospechosos de la causa Daniel Pérez.Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un domicilio de calle Maestra López 2028, lindante a la escuela J. J. Valle, mientras que, de manera simultánea, otro se llevó a cabo en la intersección de calles Rívoli y Dr. Sauré, de la ciudad de Concordia.Además, las autoridades peritaron un automóvil marca Volkswagen Bora de color gris, vehículo con el que los sospechosos habrían trasladado el cuerpo de Daniel Pérez.Según averiguaciones, ambas viviendas allanadas funcionan como taller de motos. Fuente: (DRU)