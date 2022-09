“Dame los dólares o mato a tu nieta”: mujer sufrió infarto cuando le robaban

Una jubilada sufrió un infarto cuando dos delincuentes le entraron a robar a su casa, en la localidad de Los Hornos, La Plata.El hecho sucedió a las 8.30 de la mañana cuando Juan Eguivar Rojas, el esposo de la jubilada, estaba en la puerta de su casa acomodando el baúl de su auto cuando para un vehículo y bajan dos ladrones que lo abordan con un arma.Los delincuentes lo obligaron a entrar a su casa, donde estaba su mujer, de 65 años, y su nieta, de 5 años, y le exigieron que le entregue dólares.Una cámara de seguridad filmó el momento en que un auto blanco estacionó a metros de donde estaba la víctima. Allí se puede ver cómo bajaron dos delincuentes y lo obligaron a entrar a la vivienda.El hombre contó que los ladrones le pegaron un culatazo en la frente y lo hicieron tirar al piso. Sin embargo, Rojas señaló que el peor momento del robo fue cuando los delincuentes los amenazaban y les decían que “si no les entregaba los dólares, iban a matar a la nena”.En ese momento, la pequeña se angustió y se puso a llorar del susto, indicó su abuelo. La pareja de jubilados, no tenía dólares ni tampoco guardaban ahorros en su vivienda.“Mi esposa, a la que le permitieron quedarse en la cama acostada pero a la que uno de ellos le apuntaba todo el tiempo, les dijo nerviosa que sí querían plata podían encontrar 4.000 pesos que tenía en su monedero”, contó el jubilado al diario El Día. Sin embargo, no se llevaron la plata ni tampoco el celular de la mujer, que al escaparse lo tiraron en un macetero de plantas.“Lo único que nos robaron fueron las llaves de la casa, al menos hasta donde nos dimos cuenta por ahora”, sostuvo el hombre. Rojas, además, señaló que lo único que les interesaba eran los dólares.Minutos después de que los delincuentes se fueron de la casa, la mujer empezó a sentirse mal y tenía dolor en el pecho. En ese momento, ya estaba la policía en la vivienda y pidieron una ambulancia. La jubilada fue trasladada al hospital y allí le informaron que había sufrido un infarto. “Ahora se está recuperando pero sigue internada”, aseguró Rojas.Según precisaron los ladrones no eran menores de edad y están siendo buscados por la policía.Jorge, un vecino del jubilado asaltado, contó que estos hechos de inseguridad pasan seguido en el barrio y reclamó más presencia policial. “La policía no está presente. Tuvimos que poner una alarma vecinal porque hay mucha gente que sale a trabajar a la noche”, explicó. Además, relató que en el momento del robo justo su mujer iba a salir a trabajar y advirtió: “cinco minutos antes y la enganchaban a ella”.