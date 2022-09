Hermanitos abusados: “Es un hecho inédito por los delitos y personas imputadas”

Los detalles de la causa

El origen

Los imputados

Rechazo de prescripción

Argumentos

La abogada querellante, Marina Hundt, brindó detalles ante Elonce sobre las expectativas que tienen para el juicio contra doce personas por abusos de menores que eran integrantes del grupo familiar en la localidad de Oro Verde.“Estamos esperando el juicio y preparándonos para ese momento. Nos quedan menos de 15 días para las primeras audiencias y estamos trabajando en los pedidos de condena”, expresó ala abogada querellante.En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas por estos hechos. Además del ex comisario Mario René Wolff Furlong, está imputado un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.“La denuncia fue formulada en junio 2013, y luego de casi nueve años de tramitación, se llegó al juicio. Se va a debatir con el Código Penal viejo, el cual ya no rige pero que estaba vigente cuando se realizó la denuncia”, dijo. Además, agregó que “algunas de las víctimas son mayores de edad y han pasada toda su adolescencia con esta causa”.Sobre el caso, la querellante señaló que lo que más le sorprendió fue “la fortaleza del núcleo familiar paterno, que acompañó a las víctimas y las sostuvo para poder atravesar este proceso y llegar al juicio. Están muy contentos por poder arribar a estar instancia y llegan más fuertes que nunca”.Seguidamente, agregó que “otra cosa sorpréndete fue la cantidad de hechos denunciados. Es aberrante lo que sucedió y que fueron perpetrado durante mucho tiempo, como un sistema de vínculo familiar, eso es realmente asombroso”.“Hay personas que no han podido ser identificadas, porque los chicos no sabían cómo se llamaban o no tenían características suficientes para poder establecer quienes eran. Todavía estamos trabajando en los pedidos de pena, pero esperamos que sean condenas de prisión efectivas. El caso de cada imputado es distintos, pero hay algunos por los que vamos a pedir más de 10 años”, aseveró.La letrada definió el hecho “como inédito”. “Los hechos y la cantidad de imputados que tenemos, no es común. Además, la repetición a lo largo del tiempo y las conductas, es lo que ha llevado que se hable en algún momento de secta o ritual, pero nosotros nos centramos en los delitos para arribar a la solución jurídica. Se ha tratado de entender de diferentes maneras, porque desde la lógica humana es inentendible”.“Estamos muy confiados en esta etapa y creemos que se puede hacer justicia. Los niños han sostenidos sus testimonios y ampliaron algunas cuestiones que con el tiempo fueron recordando o dándose cuenta de lo que sucedía”, indicó.Además, aseveró que “la pruebas también se pudieron sostener todo este tiempo. Los informes médicos y las cámaras gesell se hicieron enseguida de la denuncia. Si bien pasó tiempo y hubo cambio del código penal, siempre tratamos de impulsar el caso y estamos confiados en poder terminarlo en la etapa del juicio”. Cabe recordar que al cumplirse más de ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño) , que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana,. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos.La causa empezó a sustanciarse a partir deSin embargo,, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima.En el expediente se investiga cómo una. En los relatos enEsos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad, en junio de 2021, el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer.Uno de los abogados, Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, no pidió la prescripción de la causa y aclaró que fue porque "no lo analicé como viable, al menos ahora".Sin embargo, la decisión llega tras un pedido realizado en noviembre de 2020 y recién, se conoció en 2021. Incluso, en agosto de 2020, la querella había manifestado suLa sentencia de Casación señala entre sus argumentos que rechazan la prescripción,, puesto que hacen alusión “al pedido de absolución por parte del órgano acusador en la etapa del juicio, instancia ésta a la que aún no se ha arribado”.