Narcomenudeo: realizan media docena de allanamientos simultáneos en Villa 351

Una investigación que inició en abril

Sobre los sospechosos

El operativo policial

Realizan una docena de allanamientos simultáneos este miércoles en el asentamiento conocido como Villa 351 y otro en barrio 170 viviendas de Paraná, en el marco de un procedimiento por narcomenudeo que encabeza la dirección policial de Toxicología, registró. Entre los identificados, hay un menor de edad y otro sujeto que, posiblemente, podría tener estupefacientes en su poder.“Se realizan 13 allanamientos: 12 en este asentamiento y otro barrio 170 viviendas. Son domicilios particulares, otro que tiene un comercio en el frente y una construcción de material que era utilizada -de acuerdo a la investigación que desarrollamos- para la comercialización de estupefacientes y así está establecido porque es la tercera vez que se la allana”, comunicó ael director de Toxicología, Cristian Hormachea.Y confirmó que el procedimiento se inició por infracción a la ley provincial de narcomenudeo, pero de acuerdo a lo anticipó el comisario, “no se descarta que pueda desprenderse otra causa de mayor magnitud”.“La investigación inició en abril por parte de personal de Toxicología, en continuidad con distintos allanamientos que se realizaron el año pasado y un tiempo más alejado”, explicó el funcionario policial al remarcar que Policía “trata de combatir esta situación porque no cesa la comercialización de estupefacientes en esta zona”.“Hubo detenidos en allanamientos anteriores, con resolución judicial: algunos con condena y otros no. Y veremos qué resulta en esta oportunidad”, acotó el comisario en relación al procedimiento que recién iniciaba.“Hay un trabajo previo muy importante donde hay un cúmulo de acciones que, para nosotros, constituyen una clara comercialización de estupefacientes. Pero a todos esos elementos probatorios los tiene que evaluar la Justicia”, refirió Hormachea.“Por el trabajo previo, no pensamos encontrar grandes cantidades de estupefacientes porque hablamos de narcomenudeo y sabemos que las cantidades que movían en muy pocas; se abastecían en determinados días de la semana como para no tener una gran cantidad”, explicó Hormachea.“Hay una persona que posiblemente podría tener estupefacientes en su poder, pero el procedimiento recién comienza. Y tenemos un menor identificado, por lo que ya se comunicó a la División Minoridad y al Copnaf para garantizar el resguardo y la protección que merece”, anticipó el comisario.“Trabajamos con el factor sorpresa por el que irrumpimos lo más ágil y rápido posible. Estos operativos ya están aceitados y los funcionarios son profesionales”, ponderó el responsable del allanamiento al confirmar que fueron apostados 150 policías de Grupos Especiales, Toxicología de Paraná y de las departamentales de Villaguay, La Paz, Diamante y Victoria.