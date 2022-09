El hombre que atentó contra Cristina Kirchner es brasileño y tiene 35 años

Política Un hombre intentó disparar contra Cristina Kirchner y fue detenido

En la habitual manifestación que se realizó este jueves frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, un hombre sacó un arma y atentó contra Cristina Kirchner.Gatilló a centímetros del rostro de la Vicepresidenta, pero el tiro no salió. El agresor, que se encuentra detenido, fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, el cual actualmente no tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado fue en rubros de servicio de transporte automotor.El sospechoso ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay, y ya estuvo detenido el año pasado por uso indebido de armas, detalla Infobae. Al momento de ser capturado frente al inmueble de la ex mandataria nacional, se le secuestró la pistola Bersa.Minutos después de lo ocurrido se difundieron las primeras imágenes captadas por la Televisión Pública, en las que se ve cuando un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación, llega a gatillar. Es entonces, cuando se ve el accionar del personal de seguridad, que logra reducir al individuo.Según figura en los registros oficiales, el sujeto en cuestión tiene domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque.Luego del incidente, los principales dirigentes del oficialismo y de la oposición manifestaron su repudio a lo sucedido a través de las redes sociales y se solidarizaron con la vicepresidenta, mientras que el presidente Alberto Fernández se preparaba para brindar una conferencia de prensa en la que hablaría del tema.“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina Kirchner y a su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades”, escribió el ministro de Economía, Sergio Massa, poco después del hecho.