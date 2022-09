Intento de homicidio en Paraná: descartan posible robo y surgen nuevas hipótesis

el fiscal, Juan Francisco Ramírez Montrull,

“Se descarta intento de robo”

Un intento de homicidio ocurrió en horas de la noche en la zona sur de Paraná.o.dialogó con el subjefe de la Comisaría Trece y con el fiscal que interviene en el hecho y brindaron nuevas precisiones al respecto.Al respecto,informó aque “un hombre con la cara cubierta le disparó con un arma, posiblemente calibre 22 a otro hombre y lo hirió”. Asimismo, detalló que este momento cotejan las cámaras de seguridad para dar con el autor del hecho.En este sentido, explicó que el hombre herido no reconoció al autor y desconoce porque le podrían haber disparado.Por otro lado, el subjefe de Comisaría 13, Flores, dio cuenta a este medio que “aún no hay ninguna persona identificada por el hecho, pero se presume que se trataría de un ajuste de cuentas por problemas de vieja data”.“Cuando se le tomó declaraciones a la persona herida, el hombre dijo que se sentía amenazado, pero nada más, no dio nombres ni ningún dato sobre el responsable”. Además, detalló que el hombre herido “no posee antecedentes” penales.En un primer momento se pensó que podría haberse tratado de un robo, pero inmediatamente se descartó, ya que nunca hubo forcejo entre ambas personas. “Fue una hipótesis en el momento, pero inmediatamente se conoció que se trataba de otra cosa”, expresó Flores.Al consultarle por diversos hechos de inseguridad que han ocurrido en los últimos días en la zona, el subcomisario dijo que “se trata de un hecho aislado, probablemente de un ajuste de cuentas”.