Centro de equinoterapia de Oro Verde sufrió un nuevo robo y los amenazaron

El Centro de Equinoterapia “La Delfina”, ubicado en el barrio El Triangular de la localidad de Oro Verde, está siendo asolada por el accionar de un sujeto, que está identificado, y que comete todo tipo de robos e incluso daños en el lugar.



En diálogo con Elonce, Marita Schonhals, contó que fueron amenazados e incluso encontraron un caballo con algunos cortes, luego del último robo.



“Hace 12 años que estamos en este predio que nos dio en comodato el gobierno y ya cuando nos dieron el lugar había un intruso. A los años esa persona falleció y se instaló el resto de la familia y desde hace 7 u 8 años que venimos teniendo problemas de los robos”, expresó.



Según dijo, la persona que los comete está identificada porque desde hace unos meses, a raíz de tantos robos que tenían colocaron cámaras de seguridad gracias a una colaboración anónima.



“La policía está trabajando, pero ha sido un flagelo en El Triangular la serie de robos que ha producido esta persona y lamentablemente al ser un vecino, sabe cuándo no hay movimientos. Tenemos alarmas y varias veces intentó ingresar al salón, pero como es de la zona se va rapidísimo y nunca se lo puede agarrar”, mencionó.



Ante esta situación, Marita afirmó que “estamos hartos, la venimos remando hace 22 años con la asociación, que es sin fines de lucro, actualmente tenemos 35 voluntarios que trabajan ad honorem. Todos los pacientes trabajan con tres personas. Hacemos todo a pulmón y no se entiende por qué la justicia no actúa. Le llevamos a la policía los videos donde se ve el delincuente, no entendemos por qué la fiscalía no toma medidas”.



Como el autor de los robos es vecino de la zona, la mujer contó que ayer se lo cruzó “y le pregunté hasta cuándo iba a seguir haciendo lo que hace; no sólo que se enojó toda la familia sino que me agredieron. La policía hizo un allanamiento pero no se recuperó nada”, indicó para destacar que la fuerza policial de Oro Verde “se ha portado de manera excelente con nosotros, pero están tan mal hechas las cosas, los policías quieren actuar y la justicia no funciona. Muchas veces están limitados en su accionar y hasta que no modifiquen las leyes esto no va a cambiar”.



Sobre las amenazas dio cuenta que “ayer recibí me amenazaron con que esto iba a empeorar y que dejara de hacer denuncias”.



Después del robo encontraron un potrillo lastimado, con cortes. “Tenemos miedo que tomen represalias con los animales. Las cosas materiales se recuperan”.



Finalmente, Marita afirmó: “Vamos a luchar para que esto no siga sucediendo, se tiene que acabar y le pedimos a la justicia que tome medidas porque, más allá, que hay otros vecinos perjudicados, por el trabajo que hacemos no merecemos el embate de esta gente”. Elonce.com