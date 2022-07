Video: así fue el tremendo choque en el teatro de Mendoza que dejó 23 heridos

Un hombre de 62 años embistió a varias personas en la puerta del Teatro Plaza de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza y 23 quedaron heridas, tres de ellas de gravedad que fueron derivadas con "código rojo" a distintos hospitales de la provincia de Mendoza.

Policiales Auto se incrustó en teatro donde actuaba Soledad Silveyra e hirió a 23 personas

Sobre el conductor

Verónica Llinás, protagonista de la obra junto a Soledad Silveyra, publicó en su cuenta de Twitter: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron".Por su parte, Soledad Silveyra declaró a la señal TN: "Estoy destruida, se metió un auto y atropelló a toda la gente. Fue horrible. nunca me imaginé ver algo así. Nos quedamos adentro con el dueño del teatro sacándonos la foto si no hubiésemos estado ahí con la gente".La actriz agregó que "fue una noche gloriosa que termina con esta tragedia que no puedo creer".En su cuenta de Twitter, el productor de la obra que se realiza en el Teatro Plaza, Juan Manuel Caballé, posteó esta madrugada: "Lo que vivimos fue una tragedia. Quiero agradecerles a todos los que nos están llamando para saber cómo estamos .Hay muchos heridos y de gravedad. Nuestro apoyo a cada familia. Lamentamos mucho lo sucedido. Tanto las actrices como todo el equipo estamos bien, aunque muy angustiados".Desde la cuenta de Multiteatro Comafi (@multiteatro), del empresario Carlos Rottemberg, se publicó que "las actrices están bien pero muy impactadas y conmovidas"."Terminaban una función que fue una fiesta y nadie supone que una tragedia te espere a la salida. El estruendo del coche contra el frente colmado de gente fue horrible. Las actrices quieren conocer el estado de los heridos", se indicó desde esa cuenta en la red social.Además, allí afirmaron que "el siniestro ocurrido anoche en el teatro Plaza de Godoy Cruz, Mendoza, reabre un debate recurrente: los frentes de las salas de espectáculos deben estar liberados, sin automóviles estacionados mientras el público permanece en el lugar, a fin de evitar una inesperada evacuación".Por último, la cuenta de la empresa de Rottemberg puntualizó que la "obstrucción de ese espacio o maniobras con automóviles en sus frentes no están permitidas en los códigos de funcionamiento de las salas de espectáculos del mundo ante posibles emergencias, siendo espacio exclusivo reservado para bomberos, ambulancias y policía".Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que "el conductor habría intentando estacionar sobre la margen Oeste de calle Colón. Cuando realiza la maniobra, se le pega la marcha atrás del vehículo ya que es automático, por lo que colisiona 12 personas que se encontraban en el Teatro Plaza, quedando el auto incrustado en la entrada del teatro"."El conductor presenta una discapacidad. Asimismo, presenta Licencia de conducir vencida para fecha 21/04/2021. Arriban 5 ambulancias al lugar quienes asisten a las personas lesionadas trasladando a 3 de ellas con lesiones de gravedad al Hospital Central. Policía en el lugar como así también personal de jurisdicción se encuentra trabajando la novedad. A posterior se amplían más datos", agregaron desde el Ministerio de Seguridad.