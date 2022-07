Prendieron fuego a un almacén: el dueño se asustó y murió

Según las primeras informaciones, la víctima tiene unos 60 años y no sufrió quemaduras ni heridas de gravedad. Habría padecido una descompensación por el susto que le generó el atentado en pasaje Origone al 5900 de Rosario.



Vecinos relataron que cerca de las 5 de este miércoles, desconocidos arrojaron una especie de bomba molotov desde una ventana al interior del inmueble en donde funciona un pequeño comercio de productos de almacén, panificación y verdulería.



Sin embargo, bomberos no encontraron rastros de un artefacto de ese tipo y, según las primeras evaluaciones, el siniestro se habría originado por la quemadura de una madera sobre la ventana exterior.



Los bomberos controlaron las llamas y el incendio no tuvo mayores efectos pero el titular del comercio quedó tendido en el interior y sin signos vitales.



