Muerte del camionero en ruta: “decidieron que valía más el piquete que tu vida”

En medio de la conmoción por la trágica muerte de Guillermo Andrés Jara, el camionero de 45 años oriundo de General Rodríguez que murió ayer tras ser atacado a piedrazos cuando quiso eludir un piquete de transportistas sobre la Ruta Provincial 65 por la falta de gasoil, Fernanda, su hermana, publicó hoy una emotiva carta de despedida en la que lamentó el fatal desenlace de su hermano mayor. “Algunos decidieron que valía más el piquete que tú vida”, lamentó la joven.“Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo. Y es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no sé si de matarte, pero sí de hacerte daño. Y yo creo que vos sólo tenías ganas de seguir camino, y no sabemos exactamente que pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida”, reflexionó Fernanda en el inicio de su posteo, el cual publicó en su cuenta de Facebook y dedicó a la memoria de su hermano.En su carta, la joven docente reconoció que si bien hasta el momento no tuvo hijos, ella se percibía como “una segunda madre” de sus hermanos porque es el rol que le tocó en la vida. En este sentido, aseguró que “Guille ‘el loco’ fue el hijo/hermano más difícil”. Y agregó: “Siempre que lo pensé, entendía que tenía mucho dolor adentro y era tan duro que para que salga algo de su dolor era casi parecido a un milagro”.El tributo de Fernanda a Guillermo también sirvió para conocer algunos aspectos de la personalidad del camionero, padre de una hija de 18, que falleció ayer tras ser atacado por algunos de los manifestantes del mencionado piquete. “Se reía a carcajadas, hablaba a los gritos, era bastante bruto y demostraba cariño de una manera intensa”, contó su hermana.“Me duele el alma. No entiendo”, lamentó la joven por las circunstancias en las que murió el empleado de la empresa Transportes Segovia.Jara, camionero al menos desde 2005, había salido con su vehículo, un Mercedes Benz Axor, durante la mañana de ayer y se dirigía a entregar una carga cuando fue sorprendido por la medida de fuerza que se llevaba a cabo para reclamar ante la falta de gasoil en gran parte del país.Frente a este contexto, el conductor habría intentado evadir el piquete que se estaba desarrollando en el ingreso a Daireaux, sin hacer caso a la orden de los transportistas de que detuviera la marcha, y continuó su camino en dirección a la localidad de Laguna Alsina. Luego, fue perseguido por manifestantes que se encontraban en el lugar y que, a bordo de una camioneta Fiat Strada Blanca, lo alcanzaron kilómetros más adelante y comenzaron a atacarlo lanzándole piedras, una de las cuales lo habría golpeado, ocasionando que perdiera el control de su vehículo, según informó el diario La Mañana de Bolívar.Investigadores señalaron que la autopsia finalizó hoy a la madrugada, pero sus resultados aún se desconocen. Sin embargo, el medio La Brújula adelantó en una publicación de esta mañana que la muerte fue causada por un traumatismo de cráneo, sin especificar si Jara murió por el piedrazo o por efecto del choque. Por lo pronto, para la Justicia se trató de una “acción homicida” y ahora el fiscal que lleva adelante la investigación, Fabio Arcomano, tiene 48 horas para indagar a los sospechosos.Fuentes judiciales con acceso al expediente le confirmaron a Infobae que hay tres hombres que fueron aprehendidos por la Policía Bonaerense. Ellos son Héctor Fabián Paredes, Federico Javier Fernández y Darío Javier Martín, todos camioneros, oriundos de Daireaux -el ataque ocurrió a cinco kilómetros del acceso a dicha ciudad bonaerense- y registrados en el rubro de transporte de la AFIP. Los tres se trasladaban en la ya mencionada camioneta Fiat Strada blanca, la cual fue incautada. Fuente: (Infobae)