Murió camionero al esquivar corte en confuso hecho: dicen que lo hicieron volcar

Un camionero habría muerto este lunes por la tarde tras esquivar una manifestación en cercanías de la localidad bonaerense de Daireaux. La Policía trabaja para esclarecer las confusas circunstancias del fallecimiento del hombre, de apellido Jara y oriundo de General Rodríguez.Según informaron medios locales, la víctima se habría negado a acatar la protesta organizada en ese lugar contra la falta de gasoil en todo el país, por lo que decidió evadir a los manifestantes.Ante la situación, algunas personas habrían salido a perseguir al hombre en una camioneta: tras sobrepasarlo, le arrojaron con piedras que destruyeron el parabrisas.Producto del impacto de los proyectiles, el hombre habría perdido el control del rodado y volcó. Los Bomberos Voluntarios y la Policía de Daireaux asistieron al lugar y constataron el fallecimiento del conductor.“En este momento, a pedido de la Fiscalia, no podemos dar información. Tal vez en una hora, si vuelven a llamar”, dijo un oficial de la policía a. El uniformado confirmó que hay una persona fallecida, pero no saben si escapó del piquete.“Yo estuve en ese corte, me enteré de que este muchacho, el evadió el paro, y salieron a correrlo con una camioneta y un camión y le pegaron un carabinazo y lo mataron”, dijo uno camionero que habría participado de la manifestación. “Quiero que sepan los delincuentes que hay en la ruta”, añadió.Cristian Chamorro, un testigo de la protesta, afirmó que antes por el corte, que estuvo una hora parado antes de que ocurriera el hecho, sobre la ruta 65."Me enteré que el muchacho eludió el paro y salieron a correrlo con una camioneta y un camión. Lo hicieron volcar y lo mataron", afirmó."Hay delincuentes en la ruta, que nos matan, y somos laburantes. Era un grupo de 15 o 20 personas que estaban ahí", aseguró."Yo estuve en ese corte, parado una hora y luego me dieron el paso y pude seguir. Luego llegué a Buenos Aires y me enteré que el muchacho este se desvía del paro, de donde estaban haciendo el corte y salieron a correrlo una camioneta y un camión. Le pegaron un carabinazo, le hicieron volcar y le pegaron un carabinazo", afirmó Chamorro.Supuestamente se trataría de camioneros autoconvocados los que realizaban el piquete. La fiscalía investiga en qué circunstancias se produjo el ataque y la muerte a este chofer.La empresa de la que era parte el conductor es Transportes Segovia y venía desde Buenos Aires.