Hallaron el cuerpo de María Victoria Loza tras diez días de intensa búsqueda

Triste final tras diez días de intensa búsqueda con policías, bomberos, canes, drones, voluntarios y diferentes rastrillajes en varias localidades entrerrianas. Se confirmó a Elonce, que el cuerpo de María Victoria Loza, de 76 años, residente de la localidad de General Racedo (departamento Diamante), fue hallado esta tarde.



Cabe recordar que María Victoria Loza padecía Alzeheimer y se había ausentado de su hogar, el jueves 12 de mayo.



Durante los diez días de búsqueda, los rastrillajes alcanzaron distintas localidades del departamento Diamante, también, en Paraná Campaña y la capital entrerriana.



Pese a su diagnóstico, la mujer tenía posibilidades de caminar sin problemas físicos y las imágenes de las cámaras la habían detectado trasladándose en forma peatonal, pocos minutos después de ausentarse de su hogar. Ante esto, durante la búsqueda, no se descartaba que, la mujer se desorientara al salir de su casa. Sin embargo, con el paso de los días, no se lograban obtener novedades o pistas para dar con el paradero de la señora de 76 años.



Según confirmó Maximiliano Villamonte, el Jefe Departamental de Diamante, a Elonce, un trabajador rural encontró el cuerpo alrededor de las 13.30 de este domingo, en un "bajo bastante sucio", en una zona boscosa, a 4 km del lugar donde la captó por última vez una cámara de seguridad de la localidad de Racedo. El campo "es propiedad de un hombre de apellido Roskopf".



Las primeras informaciones, brindadas por fuentes policiales, dan cuenta de que su muerte "no dataría de muchos días". Remarcaron que es necesario esperar la autopsia pero no tendría signos de violencia en su cuerpo. Investigan en qué circunstancias falleció.



El hijo de la mujer estuvo en el lugar y reconoció el cuerpo, que ya fue trasladado a la morgue de Oro Verde.



Como dato llamativo, el comisario Villamonte afirmó que "la mujer tenía puesta la misma ropa que al momento de desaparecer" y el cuerpo "estaba intacto sobre el pasto"Elonce.com