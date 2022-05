Búsqueda de María Victoria Loza: volverán a remover montículos de tierra

Video: Búsqueda de mujer con Alzheimer: las cámaras la captaron al salir de su casa

Continúa la búsqueda de María Victoria Loza, la mujer de 76 años que padece Alzheimer y se ausentó de su domicilio hace nueve días de la localidad de General Racedo.El operativo de búsqueda se concentró este sábado en la localidad de Villa Urquiza, en un campo que había sido marcado por un vidente de Concepción del Uruguay, pero los rastrillajes fueron infructuosos.“Con familiares, amigos y vecinos nos trasladamos hacia Villa Urquiza, en un lugar que él apuntaba porque estaba seguro que estaba ahí e incluso nos marcó un punto en un mapa y ahí fuimos a rastrillar”, comentó ael hijo de la mujer desaparecida, Rubén Ricle.El hombre aseguró que fue el mismo vidente quien se comunicó con él para revelarle dónde se encontraba Loza. “Nos dijo que necesitaba la presencia de un familiar, así que tomé la iniciativa y traté de confiar en alguien que ponía todas sus ganas en querer encontrar a mi mamá. Llegué a la madrugada a Concepción del Uruguay, él me recibió de puertas abiertas y me dijo que ella estaba en Villa Urquiza”, rememoró al dar cuenta que esta persona, este sábado, los acompañó en el rastrillaje.Este domingo a las 9, el personal policial se concentrará en el sector donde los perros pierden el rastro, donde hay montículos de tierra, piedra mora y loza, en la localidad de Racedo. “Se terminarán de remover el resto de los montículos”, comentó Ricle y destacó el trabajo de policías y bomberos que hasta el momento no cesaron en la búsqueda.En relación a la hipótesis que sostiene que Loza podría haber hecho dedo, el hijo de la mujer refirió que “los investigadores dialogaron con dos choferes de la empresa que trasladan piedra mora y demás y ellos manifiestan que no subieron a nadie”.“Además, no hay ninguna cámara que registre si ella subió o no a algún vehículo, como para orientar mejor la búsqueda”, acotó al respecto.María Victoria Loza padece Alzheimer y pese a su diagnóstico, la mujer tenía posibilidades de caminar sin problemas físicos. Ante esto, no se descarta que la mujer se haya extraviado o desorientado.Numerosos uniformados, con móviles y otros medios trabajan coordinadamente, para tratar de localizarla. Sin embargo, con el paso de los días, no hay mayores novedades de la señora de 76 años.Para aportar información:Comisaría Racedo: 0343- 4876005Jefatura Diamante: 0343 -4981700 y 4982142.Vecino Alerta: 343 4053757.