Buscan a Loza: sin resultados en Villa Urquiza, centran operativo en Racedo

Rastrillaje en Villa Urquiza

Sobre María Victoria Loza



Continúa la búsqueda de María Victoria Loza, la mujer de 76 años, que padece Alzheimer y se ausentó de su domicilio, en la localidad de General Racedo. A nueve días de su desaparición la búsqueda, este sábado se concentra en la localidad de Villa Urquiza, debido a una información que aportó un vidente a un hijo de Loza.Asimismo, destacó que "por la tarde se volverá a rastrillar en zona de Racedo, buscando en los montículos de piedra mora de un obrador" y resaltó que "los rastrillajes están siendo infructuosos, cotejaremos más cámaras de seguridad y analizaremos los pasos a seguir".Además, señaló que "se buscará con perros especializados, para descartar todo tipo de hipótesis".Este sábado por la mañana la búsqueda de María Victoria Loza, conocida como Cristina, se centró en la zona suburbana de Villa Urquiza. Personal policial rastrilló campos, casas de fin de semana y el cementerio de la ciudad.Vecinos de la localidad se mostraron muy sorprendidos por la búsqueda de la mujer en Villa Urquiza. Un hombre en diálogo con, expresó que “es muy fácil perderse en la zona del monte, puede ser que este ahí”. Además, aseguró que no vio ninguna mujer deambulando.En tanto otro hombre que es viajante, mencionó que estaba al tanto de la búsqueda y que tampoco había visto nada, esperemos que aparezca”.María Victoria Loza padece Alzheimer y pese a su diagnóstico, la mujer tenía posibilidades de caminar sin problemas físicos. Ante esto, no se descarta que la mujer se haya extraviado o desorientado.Numerosos uniformados, con móviles y otros medios trabajan coordinadamente, para tratar de localizarla. Sin embargo, con el paso de los días, no hay mayores novedades de la señora de 76 años.Para aportar información:Comisaría Racedo: 0343- 4876005Jefatura Diamante: 0343 -4981700 y 4982142.Vecino Alerta: 343 4053757.