Búsqueda de María Loza: centraron los rastrillajes en una zona de Villa Urquiza

Un vidente “la vio viva en Villa Urquiza”

Búsqueda en Racedo y alrededores

Policiales Buscarán a María Victoria Loza en localidad señalada por vidente

Cámaras de Seguridad

Sobre María Victoria Loza

Para aportar información:

A nueve días de su desaparición la búsqueda,”, confirmaron desde la Policía aSobre cómo continúa la búsqueda, detallaron que”.El Jefe de la Departamental de Diamante, Maximiliano Villamonte, informó este viernes a Elonce que Familiares de María Victoria consultaron a unr”.Al respecto, Elonce pudo confirmar que la familia consultó a un vidente, como un recurso poco ortodoxo en la búsqueda. Así lo indicó, Rubén Ricle hijo de Loza, que dialogó con este medio, sobre lo que les dijo el vidente.”, dijo Rubén a Elonce y agregó: “me dijo que llegó a Villa Urquiza, pero que ella estaba buscando Paraná o Diamante”, afirmó Ricle.”, dijo Rubén a Elonce y agregó que llegaron al vidente de Concepción del Uruguay, tras una recomendación de Bomberos voluntarios del sur entrerriano que “han trabajado con él y les ha dado resultado”, explicó.“Anoche, cuando me enteré del vidente, me fui a Concepción del Uruguay a las 2 de la madrugada para consultarlo y hoy, volví a dedo desde Basavilbaso”, relató el hijo de María Victoria Loza.“Ricardo señala que está “cerca de una zona donde hay casas de alquiler en Villa Urquiza, pero yo no conozco cómo es la localidad. Nunca fui”, afirmó Rubén y agregó que esta tarde, intensificarán la búsqueda en esa ciudad turística de Paraná Campaña.Desde el miércoles, se desarrollan tareas de búsqueda en distintos lugares y viviendas abandonadas y amplia zona de campos, realizando un total de recorrido durante el día de unos 26 kilómetros. El punto de reunión del personal es la comisaría de General Racedo.María Victoria Loza, de 76 años, quien padece Alzeheimer se ausentó de domicilio, en General Racedo el 12 de mayo.Desde la Jefatura, se hizo saber que la búsqueda se amplió a distintas localidades del departamento Diamante, como de Paraná Campaña. Se rastrilló toda la zona aledaña a su vivienda, en Racedo, como campos, montes, zona rural, poblaciones y urbanizaciones cercanas a la localidad de donde es oriunda la señora Loza.Se rastrilló la zona cercana a la empresa avícola y campos aledaños de Racedo. Asimismo, según pudo saber Elonce, se están revisando las cámaras de seguridad, que ubican a la mujer, ese jueves 12 de mayo, a las 11:20 “caminando en esa zona”.Además se trabaja sobre la información que puedan aportar otras cámaras. “Asimismo en Racedo se sigue entrevistando a vecinos que pudieran aportar algún dato para la búsqueda.María Victoria Loza padece Alzheimer y pese a su diagnóstico, la mujer tenía posibilidades de caminar sin problemas físicos. Ante esto, no se descarta que la mujer se haya extraviado o desorientado.Numerosos uniformados, con móviles y otros medios trabajan coordinadamente, para tratar de localizarla. Sin embargo, con el paso de los días, no hay mayores novedades de la señora de 76 años.