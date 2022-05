“Tuve todo el tiempo un cuchillo en el cuello”, dijo el colectivero asaltado

Se registró otro violento hecho hacia un chofer de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Paraná. Un trabajador de la línea 22, fue abordado por dos delincuentes, lo amenazaron con un arma blanca y le robaron $3.000 y algunas pertenencias personales. Ocurrió cerca de las 20 de este lunes en Colonia Avellaneda.En declaraciones a, Marcos, el colectivero que sufrió el asaltó rememoró cómo fue violento el hecho y contó que temió por su vida“Todo ocurrió cuando estaba terminado el recorrido de la línea 22, dos sujetos quedaron dentro del colectivo y se acercaron hasta mi asiento y me informaron que no eran de Paraná”, expresó Marcos al resaltar que “tenían una tonada un poco rara y me dijeron que no se ubican mucho en la zona”., saliendo por un descampado, me hicieron parar en la banquina y me doblaron el brazo muy fuerte, me secaron mi bolso y se bajaron”, resaltó.“Las personas parecían buenas, tenían una tonada santafesina, nada me hizo sospechar que me iban a hacer algo”, sostuvo el chofer.

Todo el tiempo estuve con el cuchillo en el cuello, se me cruzaron mil cosas por la cabeza

“Solo pensaba en mi familia”

El colectivero contó que, en medio de la violenta situación, los sujetos lo golpearon fuertemente en la cabeza y le produjeron un corte. “Del miedo me quedé paralizado no quería hacer nada para que la situación no empeore”.El chofer relató que trabaja hace ocho años en el transporte urbano de pasajeros y nunca vivió una situación similar, “no sabía si iba a volver a mi casa”, expresó con lágrimas en los ojos y comunicó que “ahora tengo miedo, pero nunca imaginé vivir algo así, es muy complicado”

“Fueron diez minutos y siempre pensé en mi familia, tengo un bebé de seis meses”

Marcos reveló que al llegar a su casa, intentó dormir, “pero fue ahí cuando me cayó la ficha, me di cuenta la gravedad del hecho”.Marcos tiene una vocación de servicio muy grande con la comunidad, además de ser colectivero también trabaja como Bombero Voluntario. “Siempre trato de ser solidario, ayudar al otro y eso me hace replantearme muchas cosas", aseveró., dijo y agregó: "Las ganas de ayudar no se van, pero pierdo las esperanzas de cómo vamos a estar como sociedad”.Al finalizar el chofer resaltó que esta mañana iba a hacerse la revisión médica y luego le dirían cuantos días de licencia tendría. “Quiero volver a trabajar porque es lo que elegí para vivir, pero no se cómo voy a hacerlo”, cerró.