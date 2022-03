Entre cinco golpean y patean a un joven en Corrientes y lo dejan en grave estado

La víctima, identificada como Víctor Manuel Velázquez (24), se encuentra internada en estado “reservado” en el hospital Escuela “General San Martín” y tanto fuentes policiales como familiares confirmaron a Télam que sufrió “fractura de cráneo y máxilo facial”, pero su vida no estaría en riesgo.



El cuñado del joven, Alberto Corro, explicó que los agresores “le pegaron trompadas y patadas en la cara y en la cabeza" y que "podrían haberlo matado” y dijo que su cuñado no alcanzó a ver a quienes lo atacaron, por lo que no puede reconocerlos.



“Él estaba caminando solo, volvía del boliche (ubicado en la zona de la Costanera Sur de Corrientes), creemos que lo sorprendieron y lo atacaron de espaldas”, mencionó Corro, quien agregó que Víctor "juega al rugby, mide casi 1,90 metros y pesa como 100 kilos, pero los agresores, fueron cinco”.



Corro contó que familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales solicitando datos e información a testigos y de las decenas de respuestas que recibieron, muchos coincidieron con las características del vehículo en el que se trasladaban los agresores, “una camioneta 4x4, Volkswagen Amarok, color gris oscuro”.



Por su parte, el director General de Seguridad y Prevención del Delito, comisario General César Fernández, relató a Télam que Velázquez fue hallado tirado en la vía pública, “inconsciente y muy golpeado” y tenía sus pertenencias, celular y dinero “por eso está descartada la hipótesis de robo”.



El oficial coincidió con las características del vehículo en el que se movilizaban los agresores y precisó que se trataría de una camioneta gris o negra, tras lo cual señaló también que investigan las cámaras de seguridad de la zona donde se efectuó el ataque, en cercanías de las calles Lamadrid y Pasaje Morgan de la ciudad Capital.



“Estamos evaluando imágenes de las cámaras de Seguridad, las de la Municipalidad y también las del boliche, donde Víctor había estado un rato antes con sus amigos”, dijo el comisario Fernández a Télam.



El hecho tuvo lugar en la madrugada del domingo, pasadas las 6.30 y en la investigación del caso interviene la fiscal Graciela Fernández Contarde de la Fiscalía de Instrucción N°6 de la Capital de Corrientes.

