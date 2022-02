Grave hecho: estalló fábrica de explosivos y dejó tres muertos

Según las primeras versiones, el lugar de la explosión, donde luego se desató un incendio, es uno de los quince polvorines que tiene el complejo mientras había dos camiones con patente brasileña y otros dos empleados de la fábrica.



Hasta el lugar llegaron bomberos y médicos del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia (SAME). Luego de contener las llamas se pudo confirmar la muerte de los tres hombres desaparecidos: uno de nacionalidad brasileña que era el acompañante del chofer del camión y dos operarios de la fábrica. En tanto, el conductor del vehículo de carga resultó ileso aunque presentaba un shock emocional por lo ocurrido.



Por otra parte, el intendente local, Ezequiel Galli, anunció la suspensión de los corsos que comenzarían en Olavarría el próximo domingo.



“Debido a la gravedad del hecho y a los incendios, que aún no se pueden apagar, no sabemos aún las causas que produjeron el accidente y cuáles son sus consecuencias definitivas. Seguiremos trabajando para poder lograr certezas y mantenerlos informados”, dijo el mandatario en sus redes sociales tras una conferencia de prensa.



La Nación.