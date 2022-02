Baleó a dos personas en Paraná: "Fue porque hirieron a su hijo", dijo abogado

Policiales Hombre que baleó a dos personas en Paraná pasará 45 días en cárcel de Victoria

Prisión preventiva

Semanas atrás, un ex penitenciario baleó a dos personas en un enfrentamiento armado entre supuestos grupos antagónicos. El hecho ocurrió en un asentamiento conocido como La Chacra, en la zona del barrio 4 de Junio, en inmediaciones a la Circunvalación de Paraná.que “es un conflicto que viene desde hace largo tiempo atrás. Son serios problemas con personas del mismo barrio, que incluso se han quedado con un inmueble de Martínez”.“El sábado en horas de la siesta fue atacado en su domicilio particular. Él estaba durmiendo porque es un hombre que trabaja mucho. Es albañil y panadero. Vinieron cuatro personas a su casa, arrojaron piedras sobre su vivienda. Martínez se quedó adentro, no quiere problemas. La mujer salió y les pidió que se vayan. Son vecinalistas de barrio 4 de junio parece”, remarcó y agregó que “uno de esos piedrazos impactó en la cabeza de uno de sus hijos”.“Cuando él vio que el hijo venía sangrando y cayéndose, se desesperó, salió pese a mi consejo de que no salga de su domicilio. Salió y disparó”, dijo.Comentó que antes habían hablado “porque íbamos a intentar el recupero de la casa con la que se quedaron, que es una casa con la que se quedó él, en un terreno que él compró. Tengo toda la documentación. Le pedí que no responda a las agresiones”.“Él tiene una excelente relación con la población penal, con sus colegas penitenciarios, pero debido a todo esto que pasó y las denuncias que recibía permanentemente, y que eran falsas, perdió su trabajo”, señaló.Aseguró que “los problemas vienen desde hace rato, hay innumerables denuncias de ambos lados. Son cuestiones vinculadas a terrenos, a edificaciones que hizo Martínez. Hizo su propia casa, se la prestó a un penitenciario cuando salió, trajo a su mujer de Corrientes. Son serios problemas que la justicia nunca resolvió”.Explicó que “convenimos con el fiscal 45 días que cumple en la Unidad Penal de Paraná”.Silvio Martínez, trabajó durante muchos años en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y fue echado hace cuatro meses por intentar ingresar droga a la Unidad Penal de Paraná.Por el hecho, fue imputado por “intento de homicidio” y por acuerdo entre la Fiscalía y la defensa pasará un mes y medio con prisión preventiva. Por razones de seguridad, cumplirá la medida en la cárcel de Victoria. Una de las razones por las cuales se consideró que el imputado permanezca en el penal, es el arma de fuego que utilizó en el ataque, no fue hallada.El fiscal Laureano Dato, lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, por el delito de Homicidio simple en grado de tentativa. Luego se realizó la audiencia ante la jueza de Garantías, donde el fiscal planteó los elementos reunidos en la pesquisa que llevó adelante el personal de la División Homicidios y la comisaría tercera, y pidió que le dicte a Martínez la prisión preventiva por 45 días. La medida cautelar, que fue consentida por la defensa técnica, fue impuesta y el acusado ya la está cumpliendo.