Hombre que baleó a dos personas en Paraná pasará 45 días en cárcel de Victoria

Prisión preventiva

Un ex penitenciario baleó a dos personas en un enfrentamiento armado entre supuestos grupos antagónicos. El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado sábado en un asentamiento conocido como La Chacra, en la zona del barrio 4 de Junio, en inmediaciones a la Circunvalación de Paraná.El comisario confirmó que dos de los ocupantes del vehículo resultaron heridos de bala. Ambos fueron trasladados al hospital San Martín. Según se supo, una bala impactó en la espalda de Alexis Mildemberger, de 21 años, el proyectil no le afectó ningún órgano vital; en tanto, la otra persona herida, un joven de 30 años de apellido Bertoldi, sufrió heridas en la cabeza y le produjo estallido de cráneo. Se encuentra en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín.Silvio Martínez, trabajó durante muchos años en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y fue echado hace cuatro meses por intentar ingresar droga a la Unidad Penal de Paraná.Por el hecho, fue imputado por “intento de homicidio” y por acuerdo entre la Fiscalía y la defensa pasará un mes y medio con prisión preventiva. Por razones de seguridad, cumplirá la medida en la cárcel de Victoria. Una de las razones por las cuales se consideró que el imputado permanezca en el penal, es el arma de fuego que utilizó en el ataque, no fue hallada.El fiscal Laureano Dato, lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, por el delito de Homicidio simple en grado de tentativa. Luego se realizó la audiencia ante la jueza de Garantías, donde el fiscal planteó los elementos reunidos en la pesquisa que llevó adelante el personal de la División Homicidios y la comisaría tercera, y pidió que le dicte a Martínez la prisión preventiva por 45 días. La medida cautelar, que fue consentida por la defensa técnica, fue impuesta y el acusado ya la está cumpliendo, publicó