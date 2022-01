Detuvieron al acusado del femicidio de una joven en una pensión de Rosario

El femicidio de Melani Juarez, la joven bailarina de 21 años, comienza a resolverse. En las últimas horas la Justicia santafesina detuvo al único sospechoso del crimen. Se trata de un hombre llamado Matías Domínguez que compartía pensión con la víctima. Se cree que en la madrugada del domingo 16 de enero, el acusado atacó a Melani con la intención de abusarla sexualmente pero como no pudo hacerlo la asesinó a cuchillazos. El lunes se hará la audiencia de imputación donde el detenido tendrá la posibilidad de declarar.



Melani vivía en una pensión ubicada a pocas cuadras del conocido Parque Independencia. Allí se había mudado hacía un año luego de independizarse de sus padres. Su vida en el edificio transcurría con tranquilidad hasta la llegada de Domínguez al lugar. “Creemos que alquiló una habitación algunos meses antes del crimen y que desde que llegó acosó a la chica”, explica uno de los investigadores.



El cuerpo de la bailarina fue encontrado el martes 18 de enero por su hermana que se acercó a la pensión preocupada porque Melani no respondía el teléfono. Antes de entrar llamó al 911 y un oficial la acompañó hasta la habitación. La puerta estaba cerrada por lo que tuvieron que ingresar por una ventana lateral. Una vez adentro se encontraron con el horror. El cuerpo de Melanie estaba tirado en el piso con varias puñaladas. Además, la habitación estaba oscura y la televisión encendida en su volumen más alto. El asesino se llevó el teléfono de la joven que, hasta el momento, no fue encontrado.



La autopsia al cuerpo reveló que la muerte se produjo por la gran cantidad de cuchillazos que recibió pero además determinó que en sus brazos y piernas Melani tenía lesiones defensivas. “Eso nos dio la pauta de que hubo una pelea, un forcejeo”, explica un investigador.



En paralelo, la administradora del lugar contó que el único movimiento extraño que se había dado en la pensión había sido el de un hombre que había pagado todo el mes de enero pero que sorpresivamente se había retirado: era Matías Domínguez.



Además, dos amigos de la víctima señalaron que el lunes fueron a buscar a Melani a la pensión porque ya no respondía el teléfono y que se cruzaron con Matías cuando se estaba yendo. El hombre les habría dicho que Melani no estaba porque el domingo la había pasado a buscar una camioneta y se había ido, según relata el diario La Capital. Claramente, estaba mintiendo.



Con estos datos sobre su escritorio, el fiscal Ademar Bianchini encabezó una importante investigación con el objetivo de encontrar a Domínguez.



“Fueron 10 días donde se realizaron distintos trabajos de inteligencia para poder encontrarlo. No fue sencillo porque luego de cometer el crimen salió de la ciudad y recién luego de unos días regresó”, explican fuentes judiciales.



La exitosa investigación de Bianchini determinó que el acusado, luego de encontrado el cadáver de Melani, salió de la ciudad y permaneció oculto en la localidad de Alcorta, a unos 80 kilómetros de Rosario.



Ya cercado por la justicia y la policía Domínguez volvió a Rosario y fue detenido. “Creemos que no hubo cómplices, que el asesino actuó sólo”, explica uno de los investigadores. Ahora tendrá posibilidad de defenderse recién el lunes cuando se lleve a cabo la audiencia de imputación.



Melani vivía hace aproximadamente un año en esa pensión ubicada en la calle 9 de julio al 500 en el Barrio Martín. Antes lo hacía con su madre en la zona norte de la ciudad. Ella era profesora de danza y grababa videoclips. También trabajaba como empleada en un local de celulares pero perdió ese trabajo con la pandemia.