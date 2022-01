Joven asesinado en Concordia: los dos detenidos serían hijos de padres homicidas

Policiales Dos detenidos por el crimen del joven al que le robaron el celular

Los dos detenidos por el crimen de Luis Godoy, hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en Concordia, serían hijos de padres homicidas: uno ya condenado y el otro con un juicio en curso, publicó Diario El Sol. Luis Godoy fue asesinado de un disparo de arma de fuego en la madrugada del domingo, en inmediaciones de calle Perú y Rawson, cuando regresaba junto a sus amigos de la primera noche del carnaval y fue abordado por dos delincuentes, que intentaron robarle el celular.El padre de uno de los detenidos sería de apellido Behrens. Este hombre purga una pena privativa de la libertad por haber asesinado a sangre fría a los abuelos de su pareja, María Teresa Ramírez (64) y su esposo Julio Cesar Talione (69); el hecho ocurrió en la noche del primero de agosto de 2009 en el Barrio San Miguel I. Ramírez recibió un disparo cerca del corazón y su esposo un tiro en el hombro y otro en el corazón.Diego Behrens, luego de ejecutado el doble crimen, huyó de la escena dejando solamente los casquillos de las balas de un revólver calibre 38, modificado a 9mm. El móvil del doble crimen no fue establecido aún, pero la Policía aseguraba que era por problemas de vieja data.Posteriormente, ya en el año 2015, personal de Jefatura de Policía Departamental Concordia, conjuntamente con la División Investigaciones, Grupo Especial y Comisarías jurisdiccionales, realizaron un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Dr. Del Cerro y Cortada 114. Allí se llevó a cabo la detención del prófugo Diego Mauro Luis Behrens, el cual se encontraba prófugo desde hacía seis años.El asesino fue condenado y se encuentra purgando una pena por doble homicidio.En tanto, un hombre de apellido Martínez sería el padre de otro de los detenidos por el crimen del joven al que mataron para robarle el celular.Martínez fue a juicio por el asesinato de Agustín Areguati, hecho ocurrido el 19 de julio de 2020, en horas de la tarde y frente a su domicilio.Vale recordar que, en ese momento, Laureano Martínez y su padre, Claudio Martínez, agredieron con golpes de puño y patadas a la víctima. Durante la pelea, Claudio Martínez disparó con un arma de fuego calibre 9 milímetros a Areguati, aunque no llegó a herirlo. Buscando escapar, Areguati se refugió detrás de una camioneta.En ese momento, Laureano Martínez aprovechó para asestarle una puñalada debajo de la región izquierda del tórax, provocándole la muerte.Un jurado popular declaró culpable Claudio Martínez por el delito de Abuso de armas. En el mismo juicio no se pudo llegar a un veredicto de culpabilidad respecto de Laureano Martínez.Posteriormente, el juez técnico declaró el estancamiento del juicio para este imputado y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), a través de los mecanismos designados en la Ley de Juicios por jurados, deberá disponer la integración de un nuevo jurado y un nuevo juez técnico, para que se realice un nuevo juicio.Claudio Martínez, según la información aportada apor varios vecinos del barrio Los Gurises, sería el padre de uno de los detenidos por el asesinato de Luis Godoy.