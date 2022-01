Joven asesinado en Concordia: cómo fueron los últimos minutos de la víctima

Policiales Un joven fue asesinado cuando quisieron robarle el celular

Contención

Un joven de 24 años fue asesinado cuando quisieron robarle el celular en la madrugada de este domingo en la localidad de Concordia. La víctima, Luis Godoy de 24 años, fue atacada por dos ladrones cuando regresaba de la primera noche del carnaval.dialogó con Vanesa Godoy, hermana de la víctima: “Hasta el momento no hay novedades. El hecho sucedió cuando quisieron robarle el celular, mi hermano se los dio, pero después los corrió y ahí lo balearon. Tenía un disparo en el tórax y otro en la pierna”.La mujer confirmó que los ladrones lo siguieron a Luis desde un bar “La Gringa” para poder robarle. “En la esquina de Rawson y Alvear fue cuando lo asaltaron, mi hermano los siguió dos cuadras y ahí lo balearon”, dijo. Seguidamente agregó que el joven llegó con vida al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada y finalmente falleció.Los ladrones circulaban en bicicleta y la víctima, junto a sus amigos, caminando. “Justamente había dejado su moto en la casa de un conocido para evitar que le roben, como ya les había pasado anteriormente”, contó Vanesa.La policía está investigando el hecho: “esperamos que puedan encontrarlos, mi hermano no se merecía esto. No hay consuelo, pero queremos tener paz. No puede ser que nos estén matando como perros. Él fue a los corsos y lo mataron por salir a divertirse”.Una vecina de la zona donde ocurrió el crimen, fue la primera persona que le brindó contención a la víctima luego de ser herido.“Estaba durmiendo cuando pasó todo y me desperté porque pensé que era mi cuñado el que era perseguido, escuché los disparos y las corridas. Cuando salí me encontré con el chico tirado y lo auxilié porque estaba en el piso. No pude ver bien, pero tenía un disparo en el estómago y en la pierna”, contó ala vecina.Según relató, cuando lo estaba ayudando “vi cómo se le fueron los ojos para atrás y se quedaba sin pulso. En ese momento me desesperé y pedí por favor que se quede conmigo hasta que llegara la ambulancia. Él me agarró la mano y me miró, pero se desvaneció”.“Yo le hablaba para que no pierda la conciencia, pero duró dos minutos, me dijo tres palabras y cerró los ojos. No llegó a decirme su nombre”, agregó.El joven estaba acompañado por dos personas que “estaban en shock”. “Fui la única que lo auxilió, estaba todos mirando y ninguno de los dueños de los autos atinó a llevarlo al hospital”.En el hecho intervino personal de Comisaria Segunda. “La policía actuó rápidamente al igual que la ambulancia que no se demoró y se lo llevaron de urgencia al hospital, donde falleció”, finalizó.