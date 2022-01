Fue 200 metros sobre el capot para dañar el auto donde iba su ex con su pareja

Policiales Atacó el auto donde iba su ex con su pareja y rompió el parabrisas con un casco

Una joven de 22 años que paseaba junto a su novio de 24 en un automóvil VolksWagen Gol Trend por la zona del Rosedal fueron víctimas del violento accionar del ex novio de la muchacha.De acuerdo a lo informado, el joven que circulaba en una moto, se detuvo delante del vehículo y comenzó a golpear el capot con el casco. El chico que conducía el VW Gol Trend, intentó avanzar para evadir la situación, pero el agresor se tiró sobre el auto para impedir la marcha, terminó rompiendo el parabrisas y cayó a la calle.que recibieron el llamado telefónico a la 01.00 de esta madrugada. “Una parejita se encontraba en el interior del vehículo en la parte del Rosedal, donde muchos jóvenes pasan sus horas de esparcimiento. Se aproximó la ex pareja de la mujer, se interpuso delante del vehículo con un casco en la mano, insultándolos y agrediéndolos verbalmente. El joven al mando del vehículo decidió salir con el rodado del lugar, de manera tranquila, a baja velocidad, pero este ciudadano no se lo permitía. Al comenzar la marcha, quedó en el capot y fue sobre el mismo hasta el Monumento a Urquiza, distante a unos 200 metros”.“Iba golpeando con el casco el parabrisas del vehículo hasta que cayó del capot. El auto siguió su marcha algunos metros hasta encontrar a un funcionario policial” que “puso a resguardo” a la pareja. El agresor se aproximó nuevamente, insultó, discutió con el funcionario, fue hasta el Rosedal donde tenía la motocicleta y se dio a la fuga en contramano hasta que derrapó y cayó, siendo aprehendido por funcionarios del 911”, detalló Zunino.Al respecto, puso de relieve que “si el auto hubiera tomado velocidad, podría haber sido más grave e involucrar a terceros que estaban en el lugar u ocasionar una lesión grave a quien iba en el capot”.Finalmente, confirmó que “el joven agresor padeció una lesión leve en la cadera por la caída y otra herida del mismo tenor cuando derrapó con su moto, por lo que se le hicieron curaciones en el hospital San Martín para luego alojarlo en la Alcaidía de Tribunales”.