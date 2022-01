Robaron $300 mil, una bolsa con joyas y dólares tras estafa en Paraná Campaña

Dos sujetos fueron identificados como autores de unaSegún indicaron fuentes policiales, los sujetos se habían apoderado de una importante suma de dinero en pesos, dólares y joyas, peroLos dos sujetos que iban en la camioneta, fueron demorados y llevaban parte de lo robado.La División de Delitos Económicos investiga la estafa realizada el pasado viernes ya que se estima, que los sujetos podrían tener algún cómplice local para llevar a cabo la misma.Según pudo conocery los pesos en circulación, por lo que iba a pasar el gerente de un banco para retirar el dinero. Al mismo tiempo, le dijeron que si tenía cosas de oro, que también “iban a resguardar en el Banco para que no pierdan valor”.Momentos después, efectivamente, una camioneta de color bordó estacionó frente a la casa de la mujer, un sujeto de entre 50 o 60 años de edad, se acercó al domicilio de la mujer de 84 años y. Además, la mujer entregó varias joyas de oro, entre ellas, una medalla grande de oro, dos medallas de oro de tamaño chico, un medallón grande de oro, una cadena de oro gruesa, una alianza de oro con un brillante de color blanco y un reloj con pulsera pero enchapado en oro.La mujer descubrió que había sido víctima de una estafa, luego que hablar por teléfono con su hija, quien reveló que no había mandado a nadie a su casa para retirar el dinero y tampoco había hablado con ella, hasta ese momento.La investigación continuó con el seguimiento de los movimientos de la camioneta, unaTras el robo, se puso en conocimiento de las características de la camioneta, a los puestos camineros y comisarías de la zona. De esta manera, la camioneta fue demorada este domingo, en el puesto caminero del Túnel Subfluvial en Paraná, con dos sujetos a bordo.Incluso, en la filmación obtenida en María Grande, los efectivos policiales, lograron identificar aEn la mañana de este domingo, personal de la Dirección Prevención y Seguridad Vial del Puesto caminero Túnel, solicita la presencia de la División Delitos Económicos, ya que estaban identificando una camioneta de similares características a la buscada y en la que se conducían dos hombres oriundos de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, quienes manifestaron que vinieron a Paraná a comprar la camioneta en la que se conducen.La fiscalíaLos efectivos, también hallaron la bolsa que constaba de las características brindadas por la anciana que fue estafada y en la misma, los sujetos llevaban dinero en efectivo que no puedan acreditar la procedencia, tanto en moneda nacional como extranjera, una medalla grande de oro, dos medallas de oro de tamaño chico, un medallón grande de oro, una cadena de oro gruesa, una alianza de oro con un brillante de color blanco, y un (01) reloj con pulsera enchapado en oro.