Asesinaron de un disparo a un chico de 18 años e hirieron a otro de 14

Un muchacho de 18 años fue asesinado y otro de 14 resultó herido de gravedad luego de una balacera producida en inmediaciones de Saavedra entre Campbell y Barra, en la zona oeste de Rosario.



De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se produjo en los últimos minutos de este viernes y se está investigando la mecánica del hecho. Lo concreto es que desde el lugar fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez en un vehículo particular, escoltado por un móvil policial Pablo Joaquín C., de 18 años.



Al llegar al efector, el muchacho fue revisado por los médicos, quienes le diagnosticaron herida de arma de fuego el el sector izquierdo del abdomen y se lo derivó de urgencia a la unidad de terapia intensiva, donde dejó de existir alrededor de las 3.30 de este sábado.



Tras el ingreso de Pablo Joaquín C., minutos más tarde llegó al Heca un chico de 14 años proveniente del mismo lugar del ataque, quien fue identificado como Gonzalo Miguel E. Los médicos le diagnosticaron herida de arma de fuego en el tórax y quien se encuentra en estado reservado.



Otro crimen un viernes a la noche

En tanto, el joven que fue asesinado de un disparo en el ojo este viernes por la noche en la zona sur fue identificado como Maximiliano Fabián Gauna, de 26 años, según informó este sábado Fiscalía.



El crimen se produjo este viernes alrededor de las 22 en la zona de Ayacucho al 4200, en barrio Tablada. Según se informó, un vecino de la zona dio aviso al 911 sobre la presencia de un hombre aparentemente sin vida tirado en la vereda de su domicilio. (La Capital)