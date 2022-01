A piedrazos, un hombre daño seis colectivos urbanos en Paraná

Colectivos de diferentes líneas del transporte urbano de pasajeros padecieron roturas en los últimos días a raíz de piedrazos que les arrojó un hombre.Hernán Beber, encargado del predio de ERSA, dijo aque “venimos teniendo inconvenientes con una persona que arroja piedras a los colectivos causando daños, por suerte materiales, porque no ha provocado heridas en los pasajeros”.Precisó a este medio que “tenemos seis unidades afectadas” y arreglar las roturas “no es barato”, resaltó. Las líneas afectadas “son 22, 5 y 1. Las agresiones ocurrieron ayer y hoy, pasadas las 6 de la mañana en la zona de Almafuerte, Lomas del Mirador”, indicó.Enseguida acotó que “los choferes nos contaron que sube fumando, no quiere pagar el pasaje, así que se nota que no está bien”.Beber dio cuenta de que rompió “parabrisas, ventanillas laterales y dos unidades en las cuales pegó solamente en las chapas” y aclaró que “la frecuencia se interrumpe unas dos horas, hasta que el conductor realiza la denuncia y luego se le da otro coche”.“La empresa está realizando los reclamos correspondientes. Ayer lo detuvieron y al rato estaba de nuevo en la calle”, manifestó el trabajador, al tiempo que ratificó que “antes de esto no había ocurrido algo similar”.