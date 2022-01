Primer homicidio del año: Detuvieron a un joven y ya son cuatro los imputados

La palabra del abogado querellante

Un hombre de 36 años falleció tras ser apuñalado en el tórax. Ocurrió el sábado a la madrugada en el Parque Intendente Quintana, de Gualeguay. La víctima fue identificada como Jesús Fernández.Según informaron desde la Policía, ya son cuatro los detenidos. Tres tienen 15 años y se trata de menores no punibles, como marca el Código, por eso fueron remitidos a sus domicilios más allá de las graves acusaciones que pesan sobre ellos.En tanto, este lunes se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de calle Salta y Boulevard San Juan, en Barrio Molino. Allí secuestraron una cuchilla, dos celulares. También se detuvo a un joven de 18 años.En la misma vivienda se secuestró una bicicleta, la cuál había sido denunciada días atrás.El Dr. Javier Ronconi, explicó aque “la situación es complicada porque son cuatro hechos delictivos. Todo ocurrió alrededor de las 3.40. Fernández estaba con su esposa, sus hijos y la novia de uno de los chicos. Estaban festejando un nuevo aniversario de pareja y año nuevo en el Parque”.“Fernández se fue a una zona oscura, sin concurrencia de gente, porque fue a orinar. En eso apareció una menor de edad acompañada de un grupo de adolescentes y personas mayores. Inexplicablemente empiezan a agredirlo. Le arrancaron la remera. Él se fue, le avisó a su mujer y aparecieron todos, lo agredieron, le tiraban con pedazos de mampostería, con cadenas, con palos”, relató.En medio de la gresca “lo tiran al suelo y aparecen cinco personas con arma blanca. Lo atacaron a patadas y le terminan asestando siete puñaladas por la espalda y una en el rostro. La esposa salió en defensa del marido, la agarraron, le pegaron patadas en la cabeza. Al hijo lo agarraron a patadas y trompadas, lo apuñalan por la espalda, pero no corrió la misma suerte que su padre”.Confirmó que “Fernández no los conocía a los agresores. Él era impecable, lo conozco de toda la vida”.