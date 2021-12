Padres de joven muerto en comisaría dijeron que “tenía golpes y moretones”

Policiales Encontraron fallecido a un detenido en una comisaría de Concordia

La justicia de Concordia investiga la muerte de un joven que estaba detenido en la Comisaría Segunda. Según trascendió, del libro de guardia de la dependencia policial surgiría que el joven Erik Valdez habría ingresado a las 7 del día sábado y a las 9 del mismo día, fue encontrado sin vida en una celda.El joven se “habría” quitado la vida ahorcándose con una correa de un bolso. Se encontraba con sus zapatillas, con los cordones puestos y el cinto que sostenía su pantalón.En principio, el joven no tendría antecedentes penales, era empleado de la construcción y había sido delegado de la UOCRA.La familia del joven no se explica por qué las autoridades policiales y la misma fiscalía le comunicaron el deceso de Erik a las horas de haber acontecido. Y lo que mayor indignación le provocó es que el cuerpo del joven se hallaba con moretones.El motivo de la detención del joven Valdez fue por una disputa que tuvo con su pareja. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscal Dra. Julia Rivoira.Los padres del joven dialogaron con diario El Sol y dieron cuenta que cuando les entregaron el cuerpo, presentaba golpes y moretones. Además hablaron sobre la relación que mantenía con su novia.El padre del joven contó que tanto él como su esposa no estaban en Concordia cuando ocurrieron los hechos. “Estábamos en Buenos Aires porque le iban a entregar un diploma a mi otro hijo”. Mientras se encontraban en la mencionada ciudad fue cuando se enteraron de la trágica noticia.“Nos pusimos a llorar y comenzamos a armar los bolsos de regreso a Concordia”, contó entre lágrimas. “No sabíamos si mi hijo estaba vivo o estaba muerto. No sabíamos qué pasaba. Nos vinimos en un silencio, llorando”, agregó respecto al amargo viaje que debieron emprender.Ya de regreso en Concordia, “nos enteramos de todo lo que pasó”, agregó.Sobre la relación que mantenía Eric con su pareja, los padres de la víctima expresaron que “era una relación muy conflictiva” y que “vivían peleando”.Además, la suegra del joven, también era una persona conflictiva de acuerdo a lo que expresaron los padres de Eric. “Mandaba mensajes” diciendo que “lo iban a agarrar a palos”, a raíz de los problemas de pareja que existían.También manifestaron que tanto su hijo como su pareja consumían drogas. “Yo sé que se drogaban los dos”, dijo Estela. “Una noche vinieron los dos a la casa”. Y agregó que se “acusaban” entre ellos que uno le había “empeñado la tarjeta” al otro por la compra de drogas.Sobre las reiteradas peleas, la madre argumentó que “ellos se pelearon, pero la última vez se arreglaron y tengo testigos de que ellos salieron de la mano a bailar, porque él tocaba en un grupo de música”.Consultados respecto a qué creen que pasó, el padre solo atinó a negar con la cabeza pues no podía emanar palabra alguna. En tanto, Estela manifestó que “él tenía muchos golpes en la espalda y moretones por todo el cuerpo”, los cuales negaron rotundamente que pudieran haber sido resultado de alguna pelea con su pareja porque “él era muy delgadito. En los últimos tiempos no sabíamos si estaba desnutrido porque lo tocabas y era puro hueso”.“No sabemos si fue en la casa de ella (de Cintia) donde lo golpearon, o si llegó todo golpeado a la (comisaría) Segunda”, expresó el padre. “Lo dejamos en manos de la fiscal”, dijo respecto a la investigación de los hechos.La madre también contó que Eric tenía marcadas las muñecas y que tenía poca fuerza en una de sus manos producto de un accidente que tuvo en el pasado.“Yo voy a pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Lo que me lleve de vida, voy a pedir justicia porque no puede ser que esa gente mala que está ahí (en referencia a los uniformados) sigan estando así. Porque ellos juraron ante la ley proteger a los demás”, expresó Estela mientras el padre asentía con la cabeza.