Joven muerto en Comisaría: “Abre muchísimos interrogantes”, dijo la fiscal

Policiales Encontraron fallecido a un detenido en una comisaría de Concordia

Un hombre de 32 años fue hallado sin vida en una celda de la comisaría segunda de Concordia. La fiscal Julia Rivoira avanza en una investigación para determinar las circunstancias en la que se desarrolló el hecho. La Fiscalía espera una prueba que será determinante para esclarecer el ahorcamiento.Precisó que ocurrió “luego de las 7.10 que tiene ingreso (el joven) en el libro de guardias de la comisaría y concretamente a la fiscalía se comunican, según las constancias de los llamados, a las 8,45”. El llamado lo hace “El jefe de comisaría Segunda muy shockeado, llamó y comunicó”.Para la letrada es un hecho que “abre muchísimos interrogantes y muchas cuestiones que despejar y aclarar, no sólo para una investigación, si no para la familia, no sólo de este joven sino de su pareja, su suegra, sus hermanos, etc”.Una vez informada del hecho, “me constituí en el lugar, no lo hice sola ya que ordené que estuviera presente la división criminalística y la división investigaciones junto al médico de la policía para ya empezar en el lugar algunos informes preliminares, que en caso de muerte se pueden hacer en el lugar”, detalló Rivoira aSobre los resultados médicos, la fiscal manifestó que “en todo sentido es coincidente el informe del médico de policía con el informe del médico forense posterior que se realiza luego de la autopsia, y que”. A lo que agregó que “con este panorama hay dos cuestiones que hay que determinar casi de manera conjunta, primero cual era la base o el fundamento, en qué se ha basado la aprehensión de este joven poder determinar por qué ingresa a comisaria, por qué a una celda y luego determinar también la causa de la muerte”.Si bien del examen policial en el lugar y como del examen forense surge que esta persona se había asfixiado. Rivoira aclaró que “el cuerpoy por eso el personal de comisaría segunda queda inmediatamente relevado de cualquier intervención en la investigación”. A la vez que “se ordenaron los secuestros de sus teléfonos y de las cámaras de seguridad y vigilancia que están instaladas en la comisaría”.Por otro lado, la representante de la unidad fiscal, remarcó que “resultó determinante las declaraciones de la pareja de este joven y de los familiares con quien convivía. Estas mujeres fueron muy claras, precisas en algunas cuestiones previas que fueron las determinantes de la aprehensión, pero queda mucho por aclarar”.Según informó la fiscal el joven, de 32 años, vivía en el domicilio de su suegra, con su pareja y otras personas. Las mismas serán citadas a declarar.Sobre cómo sigue la investigación, Rivoira expresó que “en principio lo que puedo asegurar es que los informes forenses señalan unapor lo cual yo voy a ser muy reservada porque se trata de una mujer que vino a dar su declaración, la verdad que estaba muy dolida y pudo dar su declaración muy extensa, donde ella pudo contar sus vivencias”.Además, adelantó que “en el día de hoy y mañana voy a ordenar unas pericias que entiendo yo van a ser inminentes”.La letrada aseguró que “no está cerrada la investigación en ningún sentido, sino todo lo contrario, estamos trabajando junto al comisario de criminalística y el comisario de investigaciones para poder avanzar en otras cuestiones que entiendo yo van a ser importantes”.En este sentido, Rivoira comentó que “”.La fiscalía, a cargo de la Dra. Julia Rivoira, realizó actuaciones iniciadas de oficio "para determinar en dos cuestiones, primero en qué circunstancias se produce el ingreso de esa persona en una comisaría y segundo determinar cual es la causa de la muerte y en qué circunstancias se produjo". Dichas actuaciones "se inician de oficio inmediatamente constituida en el lugar y fui yo quien aviso al Juez de turno lo que estaba pasando".En cuanto a la detención del joven fallecido, la fiscal señala que “, nos resta comunicarnos con la fiscal de género que, en principio, tengo entendido que tampoco estaba comunicada la detención”.Respecto a si el joven tenía antecedentes penales, Rivoira confirmó que “no, según los registros de fiscalía que son bastante actuales”, no habría sufrido detenciones anteriores “Si hay constancia de una denuncia que la señora radicó anteriormente, también por violencia de género, acotó.