Crimen de Lucio: La madre y su novia podrían acusarse mutuamente del hecho

"Podría haberlas". Así respondió la abogada Silvina Blanco, que se hizo cargo de la defensa de Abigail Páez, pareja de la mamá de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, al ser consultada si habrá acusaciones cruzadas entre las acusadas. La madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, es defendida por Pablo de Biasila. Ambas están detenidas en San Luis por el homicidio.La abogada Silvina Blanco explicó que la madrugada posterior al crimen mantuvo una entrevista con Esposito y Páez, que ya estaban detenidas. "Me pareció prudente que se designe otro defensor, para que ambas tengan garantizado su derecho a defensa", explicó en una entrevista publicada por El Diario de La Pampa. Es decir: que tuviesen distintas estrategias de defensa."Las encontré abatidas, angustiadas, desorientadas", dijo Blanco.Además afirmó que aún no sabe si los golpes que provocaron la muerte de Lucio fueron hechos por ambas detenidas o por una sola."Todavía no lo sé", respondió la abogada. Por consejo de los defensores, las detenidas no declararon.La defensora Blanco dijo que las dos imputadas podrían tener intereses contrapuestos en la causa. Por eso no descartó que pueda haber acusaciones entre ellas sobre la autoría."Se dieron circunstancias que me dieron a pensar que debía haber otro defensor" para la pareja de su representada. Además advirtió una clara incompatibilidad.Confirmó que hay una cámara de seguridad que muestra que a las 19.30 del viernes 26 de noviembre (el día del crimen), Páez y Espósito salieron de la casa -en una moto- donde estaba también Lucio. El nene, en ese lapso que Abigail dejó a la madre en el trabajo, estuvo solo en la casa."Hay alguna cámara que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19:30 horas, donde la pareja lleva a la mamá de Lucio al Mercure a trabajar", dijo. Esto confirmaría que Espósito no estaba presente cuando el niño fue llevado a la posta del barrio a que lo atiendan porque estaba descompensado.Desmintió que las detenidas hayan sido agredidas en la penitenciaría de San Luis donde permanecen alojadas desde el domingo pasado. "Esa información es falsa. El video es falso", dijo en referencia a imágenes de una supuesta golpiza al ingreso al penal que circuló por las redes.Las dos mujeres no están incomunicadas. "Están con mucha seguridad y custodia", agregó la defensora.Sobre si hubo abusos, Blanco fue tajante: "No voy a contestar esa pregunta". Pero adelantó otro detalle: en caso que se confirme la acusación por abuso sexual de parte de los fiscales y la querella de la familia cuya existencia reveló la autopsia, el juicio no sería oral y público sino privado.La muerte de Lucio conmovió al país. Todo ocurrió durante la noche del viernes 26 de noviembre, cuando el nene de 5 años murió producto de una golpiza.Por el crimen fueron detenidas su madre y la pareja, quienes están bajo prisión preventiva.Magdalena Espósito Valenti, la mamá del nene, está acusada por "homicidio calificado por el vínculo" y podría recibir prisión perpetua; mientras que su novia, Abigail Páez fue imputada por "homicidio simple", con una pena de 8 a 25 años.Sin embargo, la calificación podría variar de acuerdo a las pruebas que integran la causa.