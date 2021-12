Búsqueda de Nancy Videla: detuvieron a mujer cuando escapaba hacia Entre Ríos

Policiales Hallan un cadáver en el allanamiento en que se buscaban a mujer desaparecida

La policía de la bonaerense, secundada por la de la Ciudad y la Federal, encontró el cuerpo de una mujer sin vida en una vivienda del barrio de Ingeniero Budge que sería de Nancy Videla, la mujer que se encuentra desaparecida desde el viernes 26 de noviembre. La información la confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: “Todo da a pensar que es la persona que estábamos buscando”, expresó el funcionario. Algunos minutos después de la 1am del viernes, los efectivos detuvieron a un hombre de 70 años llamado Damián Lezcano Mendoza que está señalado como principal sospechoso del crimen. Además, la justicia identificó a una mujer que estaría relacionada con el crimen. La encontraron cuando intentaba tomarse un micro con destino a Entre Ríos.“Encontramos un cuerpo, aparentemente femenino”, informó Berni pasada la medianoche de este viernes.Las fuerzas de seguridad aguardaron más de cuatro horas a que llegue la orden judicial por parte de la jueza Laura Ninni de Lomas de Zamora. Una vez que llegó el documento con la firma de la magistrada procedieron con el allanamiento y rompieron un contrapiso que se construyó en los últimos días. El operativo comenzó pasadas las 23 cuando personal de la DDI y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la propiedad con el objetivo de romper el piso para ver saber si efectivamente había rastros de Nancy en ese departamento. En el lugar también trabajaron miembros de la división de Búsqueda de Personas y efectivos de la Policía bonaerense.“Rompimos un contrapiso y encontramos debajo un cuerpo femenino faltaría la identificación”, aunque “todo da a pensar que es la persona que estábamos buscando”, manifestó Berni en diálogo con el canal Todo Noticias. El contrapiso se encontraba en una habitación del fondo de la vivienda.El procedimiento se realizó rápidamente y con una metodología que ya estaba estudiada: se agujereó el contrapiso y se le hizo oler a los perros rastreadores. Fuentes policiales informaron que los canes dieron señal positiva, se procedió al rompimiento y allí debajo encontraron los restos.Todos los indicios que manejan los investigadores, con el fiscal Marcelo Munilla Lacasa a la cabeza, hacen pensar que el cuerpo encontrado es el de Nancy Videla. Sin embargo, aún resta el reconocimiento oficial. Una vez que el cadáver fue hallado, la fuerza bonaerense detuvo a Lezcano Mendoza en el interior de la vivienda. “En ningún momento el hombre confesó nada. Ni siquiera después del hallazgo”, explican efectivos que participaron del operativo.Habría una segunda persona involucrada en el homicidio. Fuentes de la investigación indicaron aque hay“Antes de encontrar el cuerpo se les consultó sobre la situación y ambos se hicieron los desentendidos. Los dos dijeron que Nancy no había pasado por esa casa en los últimos días. No fue difícil darse cuenta que estaban mintiendo”, explica uno de los miembros de la fiscalía.Fue una denuncia anónima la que derivó en un amplio operativo policial, con perros rastreadores de la Policía Federal que estuvieron desde la tarde en dicha zona del partido de Lomas de Zamora.El audio de la denuncia que llevó a los investigadores a ese hombre y a esa propiedad, se dio a conocer este jueves. La voz de quien llama al 911 se escucha nerviosa y, por momentos, se quiebra.“Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental”, confió la mujer a la operadora e insistió en que por favor no revelaran su identidad. Y siguió: “Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: ‘¿Sabés algo de ella?’. ‘No, no sé nada. No apareció más’, me dijo”.Algunos minutos antes de las 3am, el cuerpo encontrado en la vivienda fue trasladado a la morgue para realizar el reconocimiento. Una vez que se conozca la identidad se procederá con la operación de autopsia para determinar las causa de la muerte.La investigación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa analizó las cámaras que captaron a la mujer, primero, cuando salió de su trabajo en Palermo, luego yendo a tomar el tren Roca a la estación de Constitución y, más tarde, cuando se subía al colectivo 283, interno 44, en Lanús.En las imágenes de la estación de Lanús se observó que ella se subió al colectivo a las 18.12. Sin embargo, en las capturas de WhatsApp que el propio novio de Nancy, Alan Leguizamón, le entregó a los investigadores se observó que ella había enviado a las 18.16 un mensaje que decía: “Esperando el tren amor”.Desde el municipio de Lanús aseguran que el horario de la cámara de seguridad es el correcto y no está desfasado ni un minuto. A esto se le suma un informe que analiza el fiscal Munilla Lacasa y precisa que el celular de Nancy estaba en ese distrito cuando se envió el mensaje. “El colectivo en Lanús se lo tomó. Cuándo y dónde se bajó es un misterio. No hay cámaras que registren ese momento”, habían manifestado fuentes con acceso al expediente.Con el reciente hallazgo del cuerpo, si se confirma que efectivamente se trata de Nancy Videla, los investigadores comenzarán a trazar las primeras hipótesis.“La localización del celular de ella, mediante el impacto de la señal en las antenas, nos daba la pauta que se había bajado en la parada de siempre cerca de su casa. Evidentemente de ahí fue hasta la casa de Lezcano Mendoza, ya sea por voluntad propia u obligada”, razona uno de los investigadores en la madrugada del viernes.Cuando se realice la autopsia uno de los puntos fundamentales para desentrañar el misterio de lo que sucedió con Nancy, más allá de la causa de la muerte, va a ser el horario en el cual se produjo el asesinato. Eso le permitirá al fiscal saber cuánto tiempo pasó la víctima junto a su asesino antes de morir.