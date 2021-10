“Se hizo pasar por mi nieta y pedía dólares”, dijo hombre que advirtió estafa

En estos días, un buen número de vecinos de la ciudad de Crespo fueron contactados por personas que intentaron estafarlos. Uno de las víctimas de un intento de estafa dio su testimonio a FM Estación Plus Crespo, a fin de que su experiencia sirva a otros: "Me llamó una persona al teléfono fijo. Se hizo pasar por una de mis nietas y le dije que no era la voz de ella, pero me dijo que estaba resfriada. Me insistió con que era mi nieta mayor, pero enseguida comenzó a contarme que de golpe y porrazo, que iban a sacar de circulación los billetes. Se ofreció a cambiar los que tuviera y al principio no reaccioné, porque justo estaba haciendo la comida, estaba apurado y me hablaba rápido, no me dejaba casi pensar o responder".pero le dije que era viernes y que el Banco ya estaba cerrando, a lo cual me afirmó que tenía un contacto directo, que harían una planilla con las letras y series de los billetes, para ir adelantando. Que junte todo,. Ahí me hizo saber que otra persona (falso profesional) iba a pasar por casa, porque era urgente y ella no podía".", sostuvo el crespense, dando cuenta de una de las típicas características de la modalidad, y agregó: "Alejé el tubo del teléfono fijo para que no escuchen, total seguía hablando la persona que me había llamado y con el celularPasaba una vecina que se sorprendió y en ese momento esta persona se fue. Parece que un auto lo estaba esperando, al que le hizo seña y se fueron".Felizmente el ardid fue frustrado por la reacción del hombre, que luego de dar cuenta a la policía, pidió a los vecinos de la ciudad "que corten la llamada. Uno casi no puede pensar en ese momento, te apuran y cualquiera puede caer. Hay que cortar desde el principio".