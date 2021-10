Colaboró en desactivar red de estafadores: “Les seguí el juego y los detuvieron”

fueron “detenidos en flagrancia por una tentativa de estafa”. Sucedió en el mes de septiembre. Fueron encausados y procesados. Luego, el Juez de Garantías, Juan Carlín, les dio “probation”. No pueden ingresar a la provincia y deben someterse a una “serie de restricciones” entre las que se encuentran el “tener buen comportamiento”.Es una comerciante de Paraná y es una de las personas a las que Almada y Yankovich intentaron estafar. Ella, luego de varios llamados por varias dependencias policiales buscando ayuda en el caso que estaba protagonizando, logró comunicarse con la División de Delitos Económicos, desde donde le dieron las herramientas “para seguirles el juego” a los delincuentes y poderlos detenerlos, en el hecho ocurrido en septiembre de este año.En diálogo con, RDecían ‘fíjate bien los números de la parte de arriba de los dólares’. Yo no tengo dólares pro les seguí el juego haciéndome pasar por mi suegra Si vos tenés plata, ellos (los delincuentes) lo saben enseguida por la metodología que usan”, detalló.La mujer contó que “enseguida” se dio cuenta que “era un intento de estafa telefónica. Ya una vez habían hecho el intento y no pudieron, peroFue desde las 12 del mediodía hasta las tres de la tarde”, aseveró asimismo.Y resaltó el trabajo de una de las personas de Delitos Económicos, Diego, con el que “nos fuimos comunicando, me indicó que me iban a decir tal cosa y tal cual ocurría. Incluso me dijo ‘ahora te van a decir que van a dejar el vehículo de los caudales de dinero a la vuelta de tu casa y que van a llegar hasta allí caminando’ y así fue, eso me dijeron: ‘tía, vamos a llegar caminando, porque los vecinos son chusmas y no quiero que de esto se entere nadie’”.Se quiso escapar pero lo detuvieron. Un excelente trabajo hicieron en Delitos Económicos”, puso relevancia Lorena., para que la gente no llame a una comisaría, a un lado, a otro: que se comuniquen directamente con Delitos Económicos”.. “Es importante que difundan el número de teléfono de Delitos Económicos, porque en mi barrio hay muchísima gente grande de edad, que puede ser estafada. Una clienta de mi negocio me contó que ese mismo día a una amiga de ella, la quisieron estafar”, rememoró.Recomendó “no tengan miedo de seguir con el proceso, que les sigan el cuento, para que los atrapen.".