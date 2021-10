Hallado muerto en contenedor: se conoció identidad y enviaron cuerpo a la morgue

Estremecedor hecho

Policiales Murió un hombre que habría estado dentro de un contenedor de residuos en Paraná

Se trata de HugoEra una persona de condición indigente. La identidad se corroboró a partir de sus huellas dactilares.Recordemos que, según explicó la jefa de la comisaría segunda, Eliana Galarza,“Hicimos contacto con un familiar de esta persona que nos informó que en circunstancias ocasionales”, aseveró Galarza aAdemás, la funcionaria policial se refirió a las versiones que indican que habría habido una pelea entre personas en situación de calle en la madrugada y que habrían arrojado a una persona a un contenedor. Dijo que “en dependencia y en el mismo lugar del hecho donde se trabajó en las primeras horas del día, no tenemos ningún relato, no hay oficialmente ningún testimonio que pueda dar fe de esto”.“Si hay algún testimonio al respecto, están las puertas abiertas de la comisaría, el 911 y las distintas reparticiones policiales”, solicitó Galarza.Dijo que “no hay cámaras de seguridad, hasta el momento, que hayan registrado el tránsito de esta persona”.que está ubicado sobre calle Antártida Argentina, a metros de la intersección con 25 de Mayo, en Paraná.“El médico policial confirmó; hecho que se produjo a partir de laal momento de efectuar el recorrido diario para el levantamiento de las unidades”, comunicó ala jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza.(el chofer) puede constatar a través de la cámara interna del camión que había una persona”. Según lo que explicó,“Al constatar la situación, el chofer desactivó todo y, por lo cual primero se le dio intervención a personal de Emergencias Sanitarias para establecer si había algún signo vital y la posibilidad de rescatar a la persona, pero no se pudo y se le dio intervención de forma inmediata a la fiscal en turno”, indicó Galarza.Para el retiro del cuerpo sin vida de esta persona requirió de la asistencia de personal de Bomberos Voluntarios. Luego, se dispuso su traslado hacia la morgue judicial de Oro Verde para la práctica de la autopsia correspondiente.Se le dio intervención a personal de Criminalística e investigadores de demás áreas policiales, los que buscaban en los registros de las cámaras de la zona “para tratar de clarificar la situación”. Es que resta establecer si esta persona estaba dentro del contenedor y murió por acción de la máquina al ser arrojado dentro del camión o si ya estaba fallecido cuando cayó al recolector.