Autopsia revela que niña murió por asfixia en contexto de agresión sexual

Policiales Murió bebita de 2 años y detuvieron a ex policía acusado de abusar de ella

La autopsia realizada a una niña de dos años, que ingresó con un paro cardiorrespiratorio a un hospital de la localidad bonaerense de Punta Alta, determinó que su fallecimiento fue "por asfixia en el contexto de una agresión sexual", informaron hoy fuentes judiciales.El episodio ocurrió ayer en el Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta y, tras una denuncia radicada por los médicos, personal de la seccional local demoró al padrastro de 29, años, un ex integrante de la policía bonaerense desafectado en 2029.La criatura ingresó al hospital pasadas las 15 del martes con un paro cardiorrespiratorio, luego de haber estado al cuidado del hombre en una vivienda de Punta Alta."Pese a distintas tareas de reanimación llevadas a cabo por el personal médico la criatura falleció en dicho centro de salud y en el cual, además, comprobaron que presentaba lesiones visibles como signos de un presunto abuso sexual", agregaron.Fuentes judiciales señalaron a Télam que, según la autopsia de rigor realizada ayer, "la menor presentaba distintos tipos de lesiones en varias partes del cuerpo y en la zona genital"."Se determinó que la criatura falleció por asfixia en el contexto de una agresión sexual", agregaron los voceros, al indicar que el fiscal Diego Torres solicitará la conversión de la aprehensión del ex policía en detención."En el marco de las primeras diligencias ordenadas por el fiscal se realizó un allanamiento en el domicilio donde habrían sucedido los hechos, se realizó el secuestro de prendas de vestir que serán peritadas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación", agregaron.Según se indicó, el ex policía, cuyos datos se mantienen en reserva, fue trasladado a una comisaria a la espera de ser indagado por la Fiscalía de Delitos Sexuales de Bahía Blanca en la causa caratulada como "abuso sexual seguido de muerte".